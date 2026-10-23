Bị Bắc Ninh cầm hòa ở phút cuối, Thể Công Viettel kéo dài cơn khát chiến thắng

Bước vào trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy cùng cơn khát chiến thắng kéo dài, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân Bắc Ninh.

Phút 10, Thể Công Viettel có cơ hội đáng chú ý khi Lucas Ribamar bật cao đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo này chưa đủ lực để đánh bại thủ môn Văn Công.

Bắc Ninh và chủ nhà Thể Công Viettel đã chia điểm sau một trận cầu đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Bắc Ninh FC

Phút 30, đội chủ nhà suýt mở tỷ số khi Lê Quốc Nhật Nam tung cú sút từ tuyến hai, trước khi Lucas Ribamar đánh đầu nối ở cự ly gần, song một cầu thủ Bắc Ninh đã kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút 36, David Fisher tiếp tục có cơ hội khi xoay xở trong vòng cấm Thể Công Viettel rồi thực hiện đường căng ngang. Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà đã kịp thời ngăn chặn. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 49, Triệu Việt Hưng thực hiện đường chuyền dài thuận lợi để Lucas Ribamar bứt tốc, đối mặt với thủ môn Văn Công. Tiền đạo Thể Công Viettel bình tĩnh lốp bóng vào lưới, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Bắc Ninh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng được đền đáp ở phút 74. Nhận bóng từ Vitao, Ngân Văn Đại xoay xở trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa bóng vào lưới Thể Công Viettel và gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ninh.

Thế trận tiếp tục diễn ra căng thẳng trong những phút cuối. Phút 90, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Mai Xuân Quyết phạm lỗi với Lucas Ribamar trong vòng cấm. Thể Công Viettel được hưởng phạt đền, còn cầu thủ Mai Xuân Quyết bên phía Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

Phút 90+4, Hernandes thực hiện thành công quả penalty, giúp Thể Công Viettel một lần nữa vượt lên dẫn 2-1.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay đội chủ nhà, nhưng Bắc Ninh tạo nên bất ngờ ở những giây cuối. Phút 90+10, Brenner bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Sau khi gỡ hòa, HLV Paulo Foiani bên phía đội khách đã có những phản ứng bên ngoài đường pitch và nhận thẻ đỏ ở phút 90+11.

Chung cuộc, Thể Công Viettel và Bắc Ninh hòa nhau 2-2. Đội chủ nhà không thể bảo toàn lợi thế dù hai lần vượt lên dẫn trước và tiếp tục kéo dài mạch trận không thắng lên con số 6, gồm 4 vòng V.League và 2 trận đấu tại AFC Champions League Two.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Đinh Viết Tú, Nguyễn Văn Tú, Phạm Trung Hiếu, Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Paulinho, Việt Hưng, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Lucas Ribamar.

Bắc Ninh: Nguyễn Văn Công, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Trọng Kiệt, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Đạt, Phan Thế Hưng, Ngân Văn Đại, Vitao, Vũ Hồng Quân, David Fisher, Brenner.

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