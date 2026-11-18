Nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, thi thể bị bỏ lại bên một con đường ở vùng nông thôn. Bằng chứng ADN và lời thú nhận được cho là của nghi phạm từ nhiều thập kỷ trước đã góp phần làm sáng tỏ vụ án.

Theo thông báo ngày 13/11 của Văn phòng Công tố hạt Westmoreland, James Kruczek, 61 tuổi, bị truy tố một tội danh giết người liên quan đến cái chết của Lottie Jo Gunn.

Các công tố viên cho biết bằng chứng ADN tìm thấy trên quần áo của nạn nhân đã giúp cơ quan điều tra xác định mối liên hệ giữa Kruczek và vụ án.

James Kruczek và nạn nhân Lottie Jo Gunn.

Ngày 24/5/1985, thi thể Gunn được phát hiện bên đường Turner Valley, thuộc thị trấn North Huntington. Kết quả điều tra cho thấy cô gái có nhiều thương tích trên cơ thể, trong đó có các vết đâm ở vùng bụng.

Tại phiên điều trần sơ bộ ngày 13/11, Cảnh sát trưởng Glassport Shawn DeVerse khai rằng ông từng học cùng trường trung học với Kruczek. Theo lời DeVerse, vào những năm 1980, Kruczek từng thú nhận với ông rằng đã sát hại một cô gái và vứt thi thể tại khu vực sau đó phát hiện thi thể Gunn.

Theo CBS News, Kruczek được cho là đã nói nạn nhân cố tình “lừa lấy tiền” của mình.

Theo các công tố viên, quần áo của Gunn được gửi đến Phòng thí nghiệm hình sự thuộc Cảnh sát bang Pennsylvania để phân tích và xây dựng hồ sơ ADN của nạn nhân.

Sau đó, các điều tra viên xin lệnh khám xét để thu thập mẫu ADN của Kruczek, gửi đến phòng thí nghiệm đối chiếu. Kết quả cho thấy mẫu ADN của người đàn ông này trùng khớp với ADN được tìm thấy trên quần áo nạn nhân.

Chia sẻ với Akron Beacon Journal sau khi nghi phạm bị bắt, chị gái của Gunn, JoDee, cho biết bà vô cùng bàng hoàng trước thông tin này.

“Tôi bị sốc, không thể nói nên lời. Tôi không thể xử lý những cảm xúc đan xen lúc này. Quá nhiều nỗi buồn sau khi cha tôi qua đời, nhưng cũng có niềm vui lớn khi nghi phạm bị bắt”, JoDee chia sẻ.

Theo Beacon Journal, Kruczek là con trai của một cựu cảnh sát trưởng. Người đàn ông này từng được tuyên trắng án trong vụ sát hại một thiếu niên khác vào năm 1988.

Thời điểm mất tích, Lottie Jo đang học lớp 9 tại Trường trung học Barberton. Cô được xác định là bỏ nhà đi từ ngày 6/1/1985.

“Gia đình Lottie Jo đã phải chờ đợi trong đau đớn suốt bốn thập kỷ để có được câu trả lời”, Công tố viên hạt Westmoreland Nicole W. Ziccarelli cho biết trong thông cáo.

Bà cũng bày tỏ tiếc nuối khi cha mẹ nạn nhân không còn sống để biết kết quả điều tra, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các điều tra viên trong quá trình theo đuổi công lý cho thiếu nữ.

Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.