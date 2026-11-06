Bí ẩn vụ cô gái bị sát hại sau buổi hẹn hò đầu tiên, tìm thấy thêm phần hài cốt sau 2 năm

Hai năm sau khi Sade Carleena Robinson bị sát hại và phân xác, phần xương hàm cùng răng của cô gái được phát hiện trôi dạt vào bờ hồ Michigan, Mỹ. Cơ quan chức năng đã xác nhận danh tính nạn nhân thông qua hồ sơ nha khoa.

Theo tạp chí PEOPLE, ngày 5/11, luật sư đại diện cho bà Sheena Scarbrough, mẹ của Robinson, thông báo tại một cuộc họp báo rằng phần xương hàm và răng của cô gái được một người đi bộ phát hiện trên tảng đá gần công viên Warnimont vào ngày 30/10.

Công viên Warnimont nằm dọc khu vực vách đá ven hồ Michigan, thuộc thành phố Cudahy, bang Wisconsin.

Maxwell Anderson trong ngày bị tuyên án liên quan đến cái chết của Sade Carleena Robinson. Nguồn ảnh: USA TODAY Network qua Reuters Connect.

Bà Scarbrough cho biết cơ quan giám định y khoa đã xác nhận phần xương được tìm thấy là của con gái bà thông qua hồ sơ nha khoa. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Milwaukee cũng xác nhận với PEOPLE rằng phần hài cốt này thuộc về Robinson.

Trong khi đó, Văn phòng Giám định Y khoa hạt Milwaukee thông tin với FOX 6 News Milwaukee rằng phần xương được tìm thấy là một phần xương hàm trên của người và đã được xác định thuộc về nạn nhân.

Sau khi phát hiện hài cốt, luật sư của gia đình Robinson kêu gọi người dân khi đi dọc bờ hồ tại Cudahy, bang Wisconsin và Waukegan, bang Illinois, chú ý tìm kiếm những phần thi thể khác có thể tiếp tục trôi dạt vào bờ. Một nhóm tìm kiếm cũng dự kiến được tổ chức để rà soát khu vực.

Bà Scarbrough nhận định những thay đổi của thời tiết, tình trạng bờ biển cùng các đợt sóng lớn gần đây có thể khiến những phần thi thể còn lại dần trôi dạt vào bờ.

Sade Carleena Robinson. Ảnh: Facebook

Chia sẻ tại buổi họp báo, mẹ nạn nhân cho biết việc liên tục phát hiện các phần thi thể của con gái là trải nghiệm vô cùng đau đớn. Bà mong muốn tìm lại phần đầu của con và kêu gọi cộng đồng tiếp tục quan tâm đến những người thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số đang mất tích hoặc bị sát hại.

Trước đó, Robinson được nhìn thấy lần cuối vào ngày 1/4/2024, khi đi hẹn hò lần đầu với Maxwell Anderson. Sau đó, nhiều phần thi thể của cô lần lượt được phát hiện tại các địa điểm khác nhau ở thành phố Milwaukee và khu vực lân cận. Đến giữa tháng 4/2024, phần thân và cánh tay của nạn nhân được tìm thấy trên một bãi biển ở South Milwaukee.

Tháng 6/2025, Anderson bị kết tội giết người cố ý cấp độ một, phân xác, phóng hỏa và che giấu thi thể, theo hãng tin AP. Đến tháng 8 cùng năm, người này bị tuyên án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý khi những phần hài cốt của Robinson vẫn được phát hiện sau nhiều năm kể từ ngày cô mất tích.