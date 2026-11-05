Bí ẩn với loạt vụ tin tặc xâm nhập tủ đông siêu thị và kho lạnh ở ngân hàng máu

Mục tiêu mới nhất

Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS) cho biết tin tặc đã truy cập vào hệ thống điều khiển và tăng nhiệt độ tại ba kho lạnh chứa các chế phẩm máu thiết yếu. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy các vụ tấn công mạng nhằm vào tủ lạnh và tủ đông trên khắp châu Âu đang leo thang.

Theo truyền thông Anh ngày 4/11, các ngưỡng nhiệt độ và rã đông đã bị đẩy lên mức rất cao. Hệ thống báo động giúp kỹ thuật viên can thiệp trước khi các chế phẩm bị ảnh hưởng.

EFS là đơn vị công lập lớn, phụ trách thu thập, xét nghiệm, điều chế và phân phối máu, huyết tương, tiểu cầu tới hơn 1.900 bệnh viện trên cả nước Pháp. Cơ quan này phục vụ hơn một triệu bệnh nhân mỗi năm.

EFS cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm 2/11. EFS không phải mục tiêu trực tiếp vì các vụ tấn công nhắm vào kho lạnh do nhà thầu vận hành. Các chế phẩm trong những kho bị ảnh hưởng, gồm túi huyết tương dùng để truyền máu và sản xuất thuốc, đã được chuyển tới địa điểm khác.

EFS đã thông báo cho Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) và Bộ Y tế, đồng thời tăng cường giám sát toàn bộ thiết bị.

Văn phòng Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết hệ thống giám sát và báo động tại các cơ sở đã bảo đảm an toàn cho nguồn máu dự trữ. Bộ Y tế Pháp đang điều tra phương thức, hoàn cảnh xảy ra sự cố và các thiết bị có thể bị ảnh hưởng, cùng các điều kiện và lộ trình để hoạt động trở lại an toàn.

Các siêu thị lao đao

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng thời điểm, nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông tại các siêu thị ở gần một chục quốc gia châu Âu tăng vọt, có nơi lên tới 50°C, gây thiệt hại hàng triệu euro về thực phẩm.

Ngày 3/11, các nhà bán lẻ ở Italy, Đức, Romania và Anh bị tấn công. Trước đó một ngày, Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển cũng ghi nhận sự cố với hệ thống làm lạnh.

Trong một đợt tấn công ở Pháp hồi tháng trước, tin tặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị làm lạnh tại tới 700 siêu thị.

Một vụ việc tương tự có thể đã xảy ra ở Mỹ vào đầu tháng 8, khi tủ lạnh gặp trục trặc tại các cửa hàng cung ứng trong ít nhất sáu căn cứ quân sự. Lầu Năm Góc đang điều tra khả năng đây là vụ tấn công mạng.

Ngân hàng bị tấn công

Cùng ngày 4/11, ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết đã bị tấn công mạng và vụ việc cho phép thực hiện các giao dịch gian lận. Theo ngân hàng này, tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Credit Mutuel Arkea cho biết đang đánh giá quy mô thiệt hại và không nêu thêm chi tiết về các giao dịch gian lận. Sự cố đã được khoanh vùng, hoạt động đang khôi phục và tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng. Tập đoàn này đã thông báo cho các cơ quan chức năng ngay khi phát hiện vụ tấn công.

Credit Mutuel Arkea có 5,8 triệu khách hàng và 211,5 tỷ euro tài sản. Đây là một định chế tài chính lớn của Pháp, dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với BNP Paribas hay Societe Generale.

Nghi phạm bí ẩn

Sau khi chính phủ Italy họp khẩn với giới chức tình báo, người phát ngôn EU Thomas Regnier cho biết các cơ quan của khối đang trao đổi khẩn cấp với chính quyền các nước để xây dựng phản ứng chung. Ông nói: “Đây không phải những sự cố riêng lẻ. Chúng ta cần có khả năng chống chịu tập thể và sẵn sàng ứng phó với những sự cố mạng như vậy”. Ông từ chối nêu tên nghi phạm. Chưa rõ động cơ của các vụ tấn công và chưa có ai nhận trách nhiệm.

Ông Rafe Pilling, Giám đốc cấp cao phụ trách tình báo mối đe dọa tại công ty an ninh mạng Sophos, cho những khả năng quy kết hợp lý nhất là “màn phô diễn và phát tín hiệu năng lực do một nhà nước thực hiện” hoặc hành động của một tin tặc đơn độc.

Ngày càng nhiều thiết bị, trong đó có hệ thống làm lạnh thương mại, có thể được giám sát và điều khiển từ xa. Phần mềm kết nối internet không được cập nhật để khắc phục lỗ hổng có thể tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập.