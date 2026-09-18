Bí ẩn thi thể cặp đôi trong túi ngủ trước ngày cưới: Án tàn 13 năm được giải mã từ một tin nhắn Facebook

Bi kịch xảy ra vào tháng 8/2004 tại bãi biển hẻo lánh Fish Head thuộc ngôi làng nhỏ Jenner, một ốc đảo yên bình phía bắc San Francisco. Cặp đôi Lindsay Cutshall (22 tuổi) và Jason Allen (26 tuổi) đang tận hưởng chuyến du lịch cuối tuần trước khi trở về nhà chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Qua các giao dịch thẻ tín dụng, cảnh sát xác định đôi tình nhân đã dừng chân tại Sebastopol và Guerneville. Vì không tìm được phòng nghỉ vào ngày 14/8, họ quyết định để lại chiếc ôtô bên đường cao tốc và mang dụng cụ xuống bãi biển Fish Head dựng trại.

Đến tối ngày 14 hoặc rạng sáng 15/8, một kẻ lạ mặt đã tiến đến và bắn thẳng vào đầu hai người khi họ đang say giấc.

Vài ngày sau khi mẹ của Lindsay nhận được tin các con mất tích lúc vừa gửi đi những tấm thiệp cưới, nhà chức trách đã tìm thấy hiện trường.

Ngày 18/8/2004, một trực thăng cứu hộ tình cờ phát hiện hai chiếc túi ngủ trên bãi biển, trước khi cảnh sát tìm thấy thi thể và chiếc xe của nạn nhân.

Cảnh sát xác định cả hai bị bắn ở cự ly gần bằng súng trường Marlin cỡ .45. Tuy nhiên, hiện trường không có dấu hiệu bị cướp tài sản hay tấn công tình dục.

Bạn bè và người thân tưởng niệm Lindsay Cutshall và Jason Allen tại hiện trường vụ sát hại họ, ngày 14/8/2014. Ảnh: The Chronicle

Dù cảnh sát đã rà soát từng nhà để tìm kiếm loại vũ khí gây án, nỗ lực này không đem lại kết quả. Không nhân chứng, thiếu manh mối, vụ sát hại đôi tình nhân nhanh chóng rơi vào bế tắc suốt 13 năm và trở thành một trong những bí ẩn gây chấn động toàn nước Mỹ.

Thực tế, ngay từ đầu, cảnh sát từng đưa Shaun Gallon (25 tuổi, sống tại khu vực gần đó) vào tầm ngắm khi bạn gái hắn cung cấp những thông tin khả nghi.

Shaun vốn là một kẻ lập dị, cuồng vũ khí và có kỹ năng sinh tồn. Dù không vượt qua bài kiểm tra nói dối, hắn vẫn một mực phủ nhận sự liên quan.

Khám xét nhà Shaun, cảnh sát tìm thấy súng, áo chống đạn và giáo, nhưng chưa đủ bằng chứng buộc tội. Chớp lấy cơ hội này, Shaun đã nhờ cha vứt bỏ súng và đốt đôi dép hắn mang đêm hôm đó.

Những năm sau, hắn tiếp tục con đường phạm tội, điển hình là vụ dùng cung tên tự chế bắn người vào năm 2009 khiến hắn phải nhận án ba năm tù.

Bước ngoặt của vụ án chỉ thực sự đến vào ngày 24/3/2017, khi Shaun bị bắt vì cáo buộc sát hại em trai ruột Shamus Gallon.

Khám xét tài khoản Facebook của hắn, nhà chức trách phát hiện một tin nhắn từ người bạn gái cũ vào tháng 5/2017: "Có lẽ tôi nên tố cáo anh cho cảnh sát để nhận khoản tiền thưởng 50.000 USD. Sao anh không đi bắn thêm vài người rồi thử xem có thoát được không?".

Đáng chú ý, vụ sát hại Lindsay và Jason là vụ án duy nhất ở Mỹ lúc bấy giờ treo thưởng 50.000 USD.

Shaun Gallon trong phiên tòa tuyên án ngày 15/7/2019 tại California. Ảnh: The Press Democrat

Trước khi cảnh sát kịp triệu tập người bạn gái, Shaun đã tự thú trong tù. Hắn khai rằng trong lúc đi săn tại bãi biển Fish Head, thấy cặp đôi cắm trại ở khu vực có biển cấm, hắn bỗng "mất kiểm soát" nên xách súng quay lại đoạt mạng họ. Shaun cũng chỉ nơi giấu các vỏ đạn nhặt được từ hiện trường trên khu đất của cha mình, dù khẩu súng gây án vẫn bặt vô âm tín.

Quá trình thẩm vấn cũng hé lộ Shaun từng gây ra vụ mưu sát bằng bom tự chế hồi tháng 6/2004 cùng nhiều tội ác táo tợn khác. Để thoát án tử hình, vào tháng 6/2019, Shaun chấp nhận mọi cáo buộc dù không chính thức nhận tội.

Đến tháng 7/2019, tòa tuyên phạt Gallon ba án tù chung thân liên tiếp không ân xá cho cái chết của Lindsay, Jason và Shamus. Kẻ sát nhân còn phải nhận thêm ít nhất 25 năm tù về tội sử dụng súng gây thương tích nghiêm trọng và 7 năm tù vì âm mưu giết người có chủ đích.