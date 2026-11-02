Bí ẩn tàu ngầm 3 thân không người lái mang đầy tên lửa của Trung Quốc

Tại thời điểm cuối năm 2025, đã xuất hiện một hình ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu bí ẩn của Trung Quốc, sau đó được xác định là một tàu chiến 3 thân không người lái loại bán chìm chở vũ khí, trên đó có các bệ phóng dành cho tên lửa dẫn đường.

Mới đây thông tin chi tiết hơn về con tàu đã được tiết lộ, cho dù tên gọi của nó vẫn chưa được biết đến. Ấn phẩm Naval News nhận định, đây là một phương tiện tự hành dưới nước không người lái (UUV) hoàn chỉnh, với lượng giãn nước đầy tải ước tính khoảng 900 tấn.

Trong hai khoang chứa vũ khí lớn của con tàu, dự kiến bao gồm 16 đến 18 tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20, đây là vũ khí vừa mới hoàn thành thử nghiệm trên một tàu tuần dương cỡ lớn của Trung Quốc, chưa rõ đây là tên lửa hành trình hay đạn đạo.

Tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa YJ-20 hiện cũng chưa rõ ràng, nhưng theo ước tính từ nhiều nhà phân tích, ở giai đoạn cuối của chuyến bay, nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh - hơn 11.000 km/h), và tầm bay dự kiến ở mức 1.500 - 2.000 km.

Điều này nghĩa là tàu ngầm không người lái nói trên có thể lặng lẽ nổi lên ở đâu đó trên biển Thái Bình Dương, phóng loạt 16 - 18 tên lửa chống hạm siêu thanh vào một tàu chiến hoặc nhóm tàu ​​sân bay đối phương, và nhanh chóng biến mất bằng cách ẩn mình dưới mặt nước.

Những tên lửa siêu thanh như YJ-20 theo nhận xét là mục tiêu rất khó đánh chặn dựa vào tốc độ cực cao và khả năng cơ động linh hoạt, ngay khi phải đối đầu với một nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng phòng thủ rất cao.

Viễn cảnh Trung Quốc tạo ra cả một hạm đội tàu ngầm không người lái như vậy chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề lớn với đối thủ tiềm tàng

Lớp tàu ngầm không người lái (bệ phóng tên lửa) này có thể được vận hành bằng hệ thống đẩy tia nước, hoặc thông qua chân vịt chạy bằng máy phát điện diesel, khả năng này hiện hữu do phần ống thông khí của nó đã lộ diện.

Những đặc điểm khác của phương tiện không người lái dưới nước có kết cấu 3 thân đặc biệt nói trên hiện vẫn chưa được biết rõ, bởi có khả năng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo ghi nhận trong vài năm gần đây Trung Quốc đã tích cực thử nghiệm nhiều ý tưởng khá táo bạo về phương tiện tác chiến hải quân, xem đây là yếu tố cốt lõi nhằm đạt được lợi thế trước Mỹ.

Ví dụ điển hình là một chiếc "mẫu hạm" với chiều dài 205 m, được cho là sẽ mang tàu ngầm không người lái, cùng với một phiên bản nhỏ hơn của nó được chế tạo bí mật và đã hạ thủy.

Những phương tiện như vậy sẽ chịu trách nhiệm mang tàu ngầm không người lái đi xa căn cứ để tung đòn tấn công bí mật, khiến đối phương bất ngờ và gần như không thể chống đỡ.