Bí ẩn sự sống trong bóng tối tại hang động biển Địa Trung Hải

Phát hiện tại hệ thống hang động biển Rosh Hanikra, gần biên giới Israel - Liban, mở ra những hiểu biết mới về khả năng thích nghi của sinh vật trong môi trường khắc nghiệt và vai trò của các hang động biển đối với bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nghiên cứu do Giáo sư David Iluz thuộc Trường Cao đẳng Beit Berl và Giáo sư Sophia Barinova thuộc Đại học Haifa dẫn đầu, được công bố trên tạp chí khoa học Aquatic Sciences. Trong quá trình khảo sát bờ biển Địa Trung Hải của Israel từ năm 2019 đến năm 2022, nhóm nghiên cứu phát hiện loài tảo đỏ Hildenbrandia rubra sinh trưởng trong các hang động Rosh Hanikra, nơi cường độ ánh sáng chỉ bằng 0,5-2,5% so với môi trường bên ngoài.

Mặc dù sống trong điều kiện gần như tối hoàn toàn, loài tảo này vẫn duy trì khả năng quang hợp và phát triển trên bề mặt đá. Nghiên cứu cũng cho thấy loài tảo này sinh sản mạnh nhất vào mùa Thu và đầu mùa Đông, trong khi vào những tháng ấm áp, chúng phát triển mạnh và phủ kín nhiều diện tích trên các vách hang.

Thông qua phân tích di truyền và quan sát dưới kính hiển vi, các nhà khoa học còn phát hiện nhiều loài tảo khác, vi khuẩn quang hợp và rêu cùng tồn tại trong hệ thống hang động. Những sinh vật này tạo thành một hệ sinh thái đa dạng, cho thấy môi trường có ánh sáng cực thấp vẫn có thể duy trì nhiều dạng sống khác nhau.

Giáo sư David Iluz cho biết điều kiện khắc nghiệt trong hang động không nhất thiết cản trở sự sống mà đôi khi còn tạo lợi thế cho những loài có khả năng thích nghi đặc biệt. Cũng theo Giáo sư David Iluz, loài tảo được nghiên cứu có thể tận dụng lượng ánh sáng tối thiểu để quang hợp, đồng thời được môi trường hang động che chở trước một số tác động bất lợi từ bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh hang động biển không chỉ có giá trị về địa chất và cảnh quan mà còn đóng vai trò như những nơi trú ẩn sinh thái tự nhiên, đặc biệt đối với các loài nhạy cảm với ô nhiễm và biến đổi môi trường. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần xây dựng các chiến lược bảo tồn những sinh cảnh đặc thù dọc bờ biển Địa Trung Hải, trong bối cảnh hệ sinh thái biển đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của Đại học Bar-Ilan, Đại học Haifa, Trường Cao đẳng Sư phạm Talpiot và Viện Nghiên cứu Hải dương học và Hồ học Israel.