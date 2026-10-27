Bí ẩn sau chiếc mặt nạ vàng nổi tiếng nhất Hy Lạp cổ

Được phát hiện năm 1876 tại Mycenae, thuộc bán đảo Peloponnese của Hy Lạp, mặt nạ vàng Agamemnon là một trong những hiện vật khảo cổ nổi tiếng nhất của nền văn minh Mycenae. Với đôi mắt nhắm nghiền, bộ ria mép rậm và bộ râu được tạo hình tỉ mỉ, chiếc mặt nạ mang dáng vẻ trang nghiêm, gợi cảm giác như đang lưu giữ chân dung của một vị vua quyền lực từ thế giới xa xưa.

Ảnh: Wikimedia Commons

Người phát hiện hiện vật là Heinrich Schliemann, một nhà khảo cổ học nghiệp dư người Đức nổi tiếng với niềm đam mê tìm kiếm những địa điểm được nhắc đến trong các sử thi Hy Lạp. Khi khai quật những ngôi mộ thuộc khu mộ hoàng gia tại Mycenae, ông tìm thấy chiếc mặt nạ bằng vàng này cùng nhiều đồ tùy táng quý giá. Schliemann tin rằng mình đã chạm đến thế giới của sử thi Iliad và tuyên bố tìm thấy gương mặt của Agamemnon, vị vua dẫn đầu quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troy.

Chiếc mặt nạ được chế tác từ một tấm vàng mỏng, tạo hình bằng kỹ thuật gò nổi, trong đó người thợ dùng dụng cụ tác động lên kim loại để tạo đường nét và độ nổi. Những chi tiết như sống mũi, ria mép, râu và đường viền khuôn mặt cho thấy trình độ thủ công đáng kinh ngạc của người Mycenae cách đây hơn 3.000 năm. Hai lỗ nhỏ gần tai được cho là dùng để buộc mặt nạ vào khuôn mặt người đã khuất, biến nó thành một phần của nghi lễ mai táng dành cho tầng lớp tinh hoa.

Ảnh: athene-nu.nl

Tuy nhiên, điều thú vị nhất về hiện vật này lại nằm ở một sự thật khiến câu chuyện của Schliemann trở nên kém lãng mạn hơn. Các nghiên cứu khảo cổ xác định chiếc mặt nạ có niên đại khoảng thế kỷ XVI trước Công nguyên, trong khi cuộc chiến thành Troy theo cách định niên đại thường được giới nghiên cứu xem xét gắn với một thời kỳ muộn hơn nhiều.

Khoảng cách hàng thế kỷ ấy khiến chiếc mặt nạ không thể được xem là chân dung của Agamemnon trong sử thi Homer. Nói cách khác, tên gọi nổi tiếng của nó phản ánh niềm tin của người phát hiện hơn là danh tính đã được chứng minh của người nằm dưới mộ.

Dù vậy, giá trị của mặt nạ vàng Agamemnon không hề suy giảm. Ngược lại, việc tách biệt hiện vật khỏi huyền thoại giúp giới khảo cổ hiểu rõ hơn về những người cai trị Mycenae, một xã hội phát triển mạnh trong thời đại đồ đồng với các cung điện, mạng lưới thương mại và những nghi lễ mai táng xa hoa.

Ngày nay, chiếc mặt nạ được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens, trở thành minh chứng cho kỹ nghệ kim hoàn cổ đại và sức hấp dẫn bền bỉ của những câu chuyện nằm giữa lịch sử với truyền thuyết. Có lẽ, điều kỳ diệu nhất không phải là chúng ta đã tìm thấy gương mặt của một vị vua huyền thoại, mà là một mảnh vàng nhỏ bé vẫn có thể khiến con người tranh luận về quá khứ suốt nhiều thế hệ.

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