Bí ẩn quanh số phận tổ bay F-15SA bị Houthi bắn rơi

Lực lượng Houthi ngày 16/9 tuyên bố bắn rơi một tiêm kích F-15SA của Arab Saudi trên bầu trời tỉnh Marib, Yemen.

Nhóm vũ trang công bố video cho thấy máy bay bị trúng đòn rồi lao xuống đất, cùng hình ảnh mảnh vỡ mang dấu hiệu của không quân Arab Saudi.

Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận vụ việc và số phận 2 thành viên tổ bay vẫn chưa được công bố.

F-15SA là biến thể 2 chỗ ngồi thuộc dòng tiêm kích F-15 Advanced Eagle, với phi công ngồi phía trước và sĩ quan điều khiển vũ khí ở phía sau.

Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều thiết bị điện tử hiện đại.

Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree nói máy bay bị đánh trúng bằng tên lửa phòng không do lực lượng này tự chế tạo.

Ông cũng tuyên bố các tiêm kích F-15 và Eurofighter Typhoon của Arab Saudi tiếp tục xuất hiện để tìm kiếm máy bay rơi nhưng bị Houthi tấn công và buộc phải rút lui. Houthi không đề cập đến 2 thành viên tổ bay.

Theo Air Marshal Anil Chopra, cựu phi công thử nghiệm của không quân Ấn Độ được EurAsian Times phỏng vấn, có một số khả năng đối với tổ bay.

Họ có thể đã phóng ghế thoát hiểm thành công, kích hoạt thiết bị định vị và được lực lượng Arab Saudi hoặc đồng minh giải cứu.

Kịch bản này phụ thuộc lớn vào vị trí tiếp đất. Thành phố Marib và khu vực trung tâm tỉnh Marib vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn.

Trong trường hợp tổ bay tiếp đất tại khu vực này, cơ hội được lực lượng đồng minh tiếp cận sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khu vực phía tây Marib, nơi được cho là gần vị trí máy bay rơi, có địa hình hiểm trở và sự hiện diện của Houthi.

Một khả năng khác là 2 phi công đã phóng ghế nhưng bị lực lượng Houthi hoặc các nhóm địa phương phát hiện trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Dù vậy, Houthi chưa công bố hình ảnh hay thông tin nào cho thấy họ bắt được tổ bay. Với giá trị tuyên truyền của việc bắt giữ phi công đối phương, sự im lặng này khiến giả thuyết trên chưa có cơ sở xác nhận.

Không thể loại trừ khả năng một hoặc cả 2 thành viên tổ bay thiệt mạng khi máy bay bị trúng tên lửa hoặc trong quá trình phóng ghế.

Tên lửa có thể gây hư hại khung thân, làm phi công bị thương hoặc ảnh hưởng đến quá trình triển khai dù.

Ngoài ra, tổ bay có thể đã phóng ghế thành công nhưng tiếp đất tại khu vực biệt lập, sau đó ẩn náu và chờ lực lượng cứu hộ.

Vị trí cụ thể của máy bay rơi, độ cao và tốc độ tại thời điểm bị đánh trúng hiện chưa được công bố đầy đủ, khiến việc đánh giá khả năng sống sót của tổ bay trở nên khó khăn.

Janes đánh giá đây là tổn thất chiến đấu đầu tiên được Houthi tuyên bố đối với biến thể F-15SA Advanced Eagle của Arab Saudi.

Tuy nhiên, cho đến khi Riyadh hoặc Houthi công bố thông tin về 2 thành viên tổ bay, tình trạng của họ vẫn chưa được xác định.