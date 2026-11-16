Bí ẩn 'ông trùm' tên Óm trong đường dây 'tuồn' 1,8 tấn cần sa vào Việt Nam

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố 8 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cùng vụ án, 6 bị can bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 6-2026, TAND Khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt 9 đối tượng trong đường dây này với mức án cao nhất 22 năm tù và thấp nhất 7 năm tù.

Lượng cần sa trong đường dây tội phạm được cơ quan công an thu giữ.

Vụ án phát lộ vào ngày 4-10-2025, khi cơ quan công an bắt quả tang Lê Hoàng Anh (đã bị phạt 22 năm tù) mua bán trái phép ma túy với Nguyễn Đức Huy (SN 1991, ở Bắc Ninh), bị can trong vụ án này. Tang vật thu được trên xe Vinfast là 136 túi cần sa nặng tổng cộng hơn 68,7kg.

Cùng ngày, cơ quan công an khám xét thêm 5 địa điểm và đều phát hiện cần sa, nơi ít nhất có hơn 16kg và nơi nhiều nhất là 66kg.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2024, Phạm Việt Anh (SN 1984, ở Phú Thọ) cùng với Nguyễn Văn Việt (SN 1996, ở Nghệ An), Tống Thanh Tùng (SN 1983, ở Phú Thọ) buôn trái cây từ Thái Lan về Việt Nam.

Trong thời gian này, Việt Anh quen biết cặp vợ chồng người Thái Lan, chồng tên Chăm và vợ tên Xôm. Cặp vợ chồng này mở Công ty kinh doanh cần sa hợp pháp ở Băng Cốc (Thái Lan).

Xôm đặt vấn đề với Việt Anh việc một số người Việt Nam có nhu cầu gửi cần sa từ Thái Lan về Việt Nam và bảo bị can này xem có làm không. Việt Anh đồng ý, rồi rủ Tống Thanh Tùng và Nguyễn Văn Việt cùng vận chuyển cần sa.

Việt Anh cũng nói chuyện này với đối tượng tên Óm (người Thái Lan, chưa rõ nhân thân, người cùng kinh doanh trái cây với Việt Anh) nghiên cứu xem có thể đưa cần sa về Việt Nam không. Đối tượng Óm cho biết có quen cảnh sát ở cửa khẩu nên có thể chuyển lậu cần sa.

Đối tượng này cũng chỉ cho Việt Anh cách đóng cần sa vào các sọt nhựa đựng trái cây, sau đó phủ nhãn khô lên trên để ngụy trang trước khi đóng vào Container, gửi về Việt Nam qua Công ty vận tải JPM. Đặc biệt, Óm sẽ làm việc với cảnh sát Thái Lan để kẹp chì các Container nhằm không bị kiểm tra trên đường vận chuyển.

Sau khi thống nhất, đường dây này bắt đầu hoạt động, chuyển cần sa giấu trong các thùng nhãn về Việt Nam. Các bị can sau đó còn mua hẳn nông trại chuyên trồng cần sa cùng xưởng sấy nhãn để tăng lợi nhuận.

Kết quả điều tra cho thấy, các bị can trong vụ án đã vận chuyển cần sa trái phép thành công 14 lần về nước. Trong đó, bị can Việt Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về 1,2 tấn cần sa. Còn Nguyễn Văn Việt phải chịu trách nhiệm nhiều nhất với hơn 1,8 tấn chất gây nghiện.

Quá trình hoạt động tội phạm, các bị can cũng có một lần vận chuyển không thành công ma túy về nước. Lần đó là khoảng tháng 1-2025, Tống Thanh Tùng nhận của đối tượng tên Tư 28,5kg cần sa; của Vũ Quốc Dũng 81kg cần sa và nhận của Thuận (Hà Tĩnh, đều chưa rõ nhân thân) 44kg cần sa, tổng số 153,5kg cần sa.

Số hàng này được đưa về Farm cần sa tại Băng Cốc để bị can Phùng Minh Thuận (SN 1988, ở Quảng Trị) cho người cất giấu lẫn vào các sọt nhựa rồi phủ nhãn lên trên. Tiếp đến, Việt thuê xe tải chở hàng lên vựa nhãn ở Chiang Mai (Thái Lan), xếp vào thùng Container cùng nhãn tươi rồi thuê Công ty JPM chuyển về Việt Nam.

Khi xe về đến cửa khẩu Lào – Việt, Công ty JPM phát hiện trong các sọt nhãn khô có giấu các túi bạc nên yêu cầu trả lại hàng. Việt báo cho bị can Việt Anh biết và Việt Anh báo lại cho Óm. Đối tượng Óm sau đó liên hệ với vận chuyển để nhận lại hàng và đưa về Farm cần sa tại Băng Cốc.

Việt Anh sau đó bảo Tùng liên hệ trả lại số cần sa này cho khách nên các đối tượng Tư, Dũng, Thuận đến lấy lại hàng.

Quá trình điều tra không xác định được người lái xe và BKS xe Container chở chuyến hàng này, không lấy được lời khai của đối tượng Óm người Thái Lan và đại diện Công ty JPM… Cơ quan điều tra cho rằng, căn cứ lời khai của các bị can, hành vi nêu trên xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không có căn cứ xử lý các bị can về lần chuyển hàng này.

Cũng theo kết luận điều tra, các đối tượng như Vũ Quốc Dũng, Tư, Bình, Thuận… đều ở Thái Lan nhưng chưa rõ địa chỉ cụ thể và nhiều người chưa được làm rõ nhân thân. Do vậy, Cơ quan điều tra tách rút hành vi của những đối tượng này để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Đối với các đối tượng người Thái Lan như Óm và vợ chồng Chăm, Xôm, do các bị can trong vụ án không biết nhân thân, lại lịch của những người này nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Những người lái xe Container liên quan vụ án không biết bên trong các sọt nhãn chứa cần sa. Các bị can không cho những người vận chuyển biết trên xe có chứa hàng cấm; tiền công vận chuyển được tính như hàng hoá thông thường nên cũng không có căn cứ xử lý họ.