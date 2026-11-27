NASA phát hiện một cấu trúc đá kỳ lạ trên Sao Hỏa. Ảnh: NASA

Theo trang Daily Mail (Anh), hình ảnh chụp từ quỹ đạo cho thấy những tảng đá sáng màu xếp thành từng hàng, giữa các hàng là những khoảng trống rộng khoảng 5 - 10 m. Cách sắp xếp này tạo thành những đường nét uốn lượn, gợi liên tưởng đến các vòng xoáy trên dấu vân tay.

Những cấu trúc được ví như “khu vườn Thiền” này nằm tại Daedalia Planum, một vùng đồng bằng dung nham rộng lớn trên sườn khu vực núi lửa Tharsis, ở độ cao khoảng 5.455 m.

Các nhà khoa học mô tả địa hình này trông như thể bề mặt đã được “cào thành những rãnh giống một khu vườn khô kiểu Nhật Bản”. Tuy nhiên, nguyên nhân tạo ra những hoa văn đặc biệt đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

“Rõ ràng đã có một quá trình nào đó phân loại và tách những tảng đá lớn khỏi lớp đất mịn hơn. Chính xác quá trình đó là gì vẫn là một câu đố khó giải”, các nhà khoa học NASA viết trên blog.

Daedalia Planum hình thành cách đây hàng chục triệu năm từ những dòng dung nham nguội dần sau khi phun trào từ Arsia Mons, một trong ba núi lửa lớn thuộc Tharsis Montes, gần xích đạo Sao Hỏa.

Các nhà khoa học lần đầu quan sát khu vực núi lửa rộng lớn này vào năm 2002, khi tàu quỹ đạo Mars Odyssey bay qua. Tuy nhiên, do hạn chế về độ phân giải, những hình ảnh khi đó cho thấy bề mặt Daedalia Planum gần như không có đặc điểm địa hình nổi bật.

Bức tranh bắt đầu thay đổi sau khi tàu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tới Sao Hỏa vào năm 2006. Tàu được trang bị HiRISE, camera có khả năng chụp ảnh bề mặt Sao Hỏa với độ phân giải rất cao.

Tiến sĩ Zach Dickeson, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Imperial College London, người làm việc với dữ liệu HiRISE, cho biết thiết bị này đặc biệt hữu ích bởi đây là camera duy nhất trên quỹ đạo Sao Hỏa có khả năng ghi lại hình ảnh với mức độ chi tiết như vậy.

Theo ông, mỗi điểm ảnh của HiRISE chỉ tương ứng với một khu vực rộng khoảng 25 cm, cho độ phân giải tương đương mức độ chi tiết khi sử dụng Google Maps để quan sát Trái Đất. Nhờ đó, camera này thậm chí có thể ghi lại các xe tự hành trên bề mặt Sao Hỏa.

Kể từ khi hoạt động, HiRISE đã chụp hơn 100.000 bức ảnh bề mặt hành tinh, góp phần tạo ra những bản đồ có độ chi tiết rất cao.

Một trong những hình ảnh được chụp vào năm 2024 cho thấy Daedalia Planum thực tế không hề đơn điệu như những quan sát trước đây.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến những tảng đá tại Daedalia Planum sắp xếp thành hàng có trật tự như vậy.

Các nhà khoa học cho rằng những cấu trúc này có thể được hình thành thông qua các quá trình đóng băng và tan băng luân phiên. Ảnh: NASA

Một khả năng được NASA đưa ra là hiện tượng này liên quan đến quá trình băng đóng rồi tan lặp đi lặp lại ở lớp đất gần bề mặt.

Tiến sĩ Joel Davis, Phó Giáo sư khoa học hành tinh tại Imperial College London, cho rằng những cấu trúc kỳ lạ này nằm ở vị trí cao trên sườn Tharsis Rise, vùng núi lửa lớn nhất trên Sao Hỏa.

Theo ông, những hoa văn trên bề mặt có thể phản ánh các lớp đá bên dưới hoặc hình thành do tác động lặp đi lặp lại của quá trình băng tan và đóng băng. Ông cho biết chưa từng quan sát thấy địa hình tương tự trên Sao Hỏa.

Khi nhiệt độ bề mặt thay đổi theo chu kỳ, các hạt có kích thước khác nhau có thể tách khỏi nhau thông qua một quá trình gọi là “đối lưu kích thước hạt”.

NASA cho biết trên Trái Đất, quá trình này có thể tạo ra những cấu trúc như pingo và các dạng địa hình nhô lên do băng giá. Những cấu trúc này có liên quan đến nước ngầm ở thể lỏng nằm bên dưới lớp đất đóng băng.

Giới khoa học hiện cho rằng bên dưới phần lớn bề mặt Sao Hỏa có thể tồn tại một lớp băng vĩnh cửu, tức nước ở dạng băng được giữ trong trạng thái đóng băng trong thời gian rất dài.

Dù chưa có bằng chứng trực tiếp về nước bên dưới các đồng bằng núi lửa ở Daedalia Planum, vị trí cao của khu vực này có thể khiến nó chịu tác động của những quá trình địa chất đặc thù liên quan đến băng và sự đóng băng - tan băng.

Một giả thuyết khác cho rằng những hàng đá kỳ lạ có thể hình thành do các rung chấn địa chất.

NASA liên hệ khả năng này với “hiệu ứng hạt Brazil”, hiện tượng trong đó các hạt có kích thước khác nhau có xu hướng tự sắp xếp lại khi bị rung lắc.

Có thể hình dung hiện tượng này bằng một túi chứa nhiều loại hạt với kích thước khác nhau. Khi túi bị lắc đủ mạnh, những hạt lớn hơn có xu hướng dịch chuyển lên phía trên.

Các nhà khoa học cho rằng một quá trình tương tự có thể đã xảy ra tại Daedalia Planum. Những rung động tự nhiên có thể khiến các tảng đá lớn dịch chuyển và dần tập trung thành những hàng có trật tự trên bề mặt.

Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra một câu hỏi khác: điều gì có thể tạo ra những rung chấn đủ mạnh?

NASA cho rằng Daedalia Planum có thể xảy ra rung chấn nếu phần bên trong vùng Tharsis vẫn còn hoạt động và tiếp tục có những chuyển động địa chất.

Giới khoa học biết rằng Sao Hỏa từng có hoạt động núi lửa trong giai đoạn tương đối gần đây của lịch sử địa chất. Dù con người chưa từng trực tiếp chứng kiến một vụ phun trào trên hành tinh này, thời gian quan sát Sao Hỏa cho đến nay mới chỉ khoảng 60 năm.

Vì vậy, không thể loại trừ khả năng hành tinh Đỏ vẫn có những giai đoạn hoạt động núi lửa mạnh mà con người chưa có cơ hội quan sát.

Hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định nguyên nhân tạo nên những “khu vườn Thiền” kỳ lạ này. Cách những hàng đá trên Daedalia Planum hình thành vẫn là một bí ẩn đang chờ được giải đáp.