Ngày 18/11, Sở Cảnh sát East Greenbush xác nhận hài cốt được phát hiện tại một khu vực rừng rậm thuộc địa bàn này là của ông Joseph Viola, người mất tích từ ngày 25/4/2024.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 9/11, một người dân trong lúc đi bộ qua khu vực rừng ở East Greenbush đã phát hiện những vật thể nghi là hài cốt người và nhanh chóng trình báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng tại khu vực rừng rậm, cây cối um tùm. Một số quần áo và vật dụng cá nhân cũng được tìm thấy gần đó.

Cảnh sát tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân Joseph Viola.↵

Hai ngày sau khi phát hiện thi thể, cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, kết quả ban đầu chưa đủ cơ sở để xác định danh tính nạn nhân. Các chuyên gia cho biết cần thực hiện thêm những xét nghiệm pháp y chuyên sâu.

Đến ngày 18/11, cảnh sát chính thức xác nhận danh tính nạn nhân là Joseph Viola thông qua hồ sơ nha khoa. Nguyên nhân và cách thức tử vong của người đàn ông hiện vẫn chưa được xác định.

Sở Cảnh sát East Greenbush cho biết việc xác định danh tính hài cốt đã khép lại cuộc tìm kiếm Joseph Viola kéo dài hơn 2 năm.

“Việc xác nhận danh tính giúp giải đáp câu hỏi về tung tích của Joseph, nhưng chúng tôi hiểu rằng điều này cũng mang đến nỗi mất mát không thể diễn tả đối với gia đình và những người thân yêu của ông”, đại diện cảnh sát cho biết.

Cơ quan chức năng gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự cảm thông trước những đau đớn và bất an mà họ phải trải qua trong suốt thời gian dài không có thông tin về người thân.

Cảnh sát hy vọng kết quả xác định danh tính sẽ giúp gia đình phần nào tìm được lời giải đáp và khép lại hành trình tìm kiếm đầy khó khăn.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị người dân tôn trọng quyền riêng tư của gia đình nạn nhân trong thời gian họ đối mặt với mất mát.

Hiện, cảnh sát chưa công bố thêm thông tin liên quan đến vụ việc. Công tác điều tra nguyên nhân cái chết của Joseph Viola vẫn đang được tiếp tục.