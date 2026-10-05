Bí ẩn 'người chuột' Manhattan, săn vàng dưới lòng cống New York

Hình minh hoạ cống ngầm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mùa hè này, một trong những điều khiến người dân New York tò mò là sự tồn tại của cái gọi là “người chuột” (mole people) - những người dành ít nhất một phần thời gian khám phá, thậm chí sinh sống dưới lòng đất, trong hệ thống cống ngầm rộng lớn của thành phố.

Bí ẩn này phần nào được hé lộ trong tuần qua, sau khi hai người đàn ông bị bắt vì bị cáo buộc chui ra từ một đường hầm dưới lòng Manhattan. Truyền thông Mỹ cho hay vụ việc cũng làm dấy lên sự chú ý đối với hàng loạt trường hợp người dân được nhìn thấy nhấc nắp cống rồi biến mất xuống lòng đất.

Chui xuống cống để tìm vàng

Samuel Reveron và Kevin Rodriguez bị cảnh sát bắt tại Queens sau khi lực lượng chức năng lần theo hình ảnh từ camera giám sát. Hai người được cho là đã cùng bốn người khác chui xuống hệ thống cống, song danh tính của những người còn lại chưa được xác định.

Reveron và Rodriguez đều bị cáo buộc xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, lời giải thích của Reveron về lý do họ mạo hiểm xuống lòng đất mới là điều gây chú ý.

Theo cảnh sát, người đàn ông 25 tuổi nói sau khi bị bắt: “Chúng tôi xuống cống để tìm những thứ có giá trị mắc lại trong hệ thống thoát nước và cống ngầm, như vàng hoặc bất cứ thứ gì có giá trị”.

Lời khai này cho thấy nhóm người trên có thể bị thu hút bởi quan niệm rằng những món đồ quý giá bị đánh rơi trên đường phố cuối cùng sẽ trôi xuống hệ thống cống New York.

Đây không phải lần đầu những câu chuyện tương tự xuất hiện. Năm ngoái, ba người đàn ông bị bắt sau khi được phát hiện chui lên từ một đường cống ở Brooklyn. Một người khi đó nói với cảnh sát rằng họ xuống đó vì “mọi người làm mất vàng dưới đó”, đồng thời cho rằng cần tìm số vàng này để bán kiếm tiền.

Tuy nhiên, thực tế dường như không ủng hộ giấc mơ làm giàu dưới lòng đất.

Steve Duncan, một nhà thám hiểm đô thị từng dành nhiều thời gian khám phá các hệ thống cống và đường hầm tàu điện ngầm ở New York, nói với truyền thông Mỹ rằng sau hơn 100 chuyến xuống cống, món đồ có giá trị nhất ông từng tìm thấy chỉ là một thẻ tín dụng đã hết hạn.

Những ‘Ninja Rùa’ giữa đường phố New York

Dù khả năng tìm được kho báu gần như không đáng kể, những cuộc khám phá cống ngầm vẫn tiếp diễn. Chỉ trong tháng 5 năm nay, New York ghi nhận ba vụ việc riêng biệt liên quan đến những người trèo xuống hệ thống cống, trong đó hai vụ được camera ghi lại.

Trong đoạn video đầu tiên, ba người mặc loại quần áo lội nước giống yếm liền quần, mang theo đèn pin, đi ra giữa một con đường ở Astoria, khu vực thuộc Queens. Họ nhấc một nắp cống tròn, sau đó lần lượt biến mất vào bóng tối phía dưới.

“Ba người đàn ông ngẫu nhiên đi loanh quanh trong những bộ đồ kỳ lạ. Họ mở nắp cống rồi chui xuống như Ninja Rùa”, nhân chứng Aki Jakupovic nói với truyền thông khi đó.

So sánh này nhanh chóng gợi liên tưởng đến Ninja Rùa, nhóm nhân vật hư cấu nổi tiếng sống dưới hệ thống cống ngầm.

Hình ảnh những người mặc đồ lội nước, mang đèn pin và biến mất qua nắp cống giữa phố khiến liên tưởng đến Ninja Rùa trở nên đặc biệt phổ biến trên mạng xã hội.

Trào lưu không mới

Theo The Guardian, dù số vụ người dân tự ý xuống hệ thống cống New York dường như gia tăng trong năm nay, hiện tượng này thực tế đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Năm 2015, một thực tập sinh tại Sở Bảo vệ Môi trường New York bị bắt sau khi bị phát hiện ở dưới hệ thống cống. Đến năm ngoái, ba người đàn ông khác cũng bị bắt sau khi chui xuống hệ thống cống ở Brooklyn, được cho là nhằm tìm vàng.

“Chúa mới biết họ đang tìm gì. Tôi biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ bò qua hệ thống cống New York, nhưng rõ ràng ba người này đang tìm kiếm thứ gì đó”, Bill Bratton, khi đó là cảnh sát trưởng New York, nói với các phóng viên.

Những vụ việc gần đây một lần nữa làm sống lại câu chuyện về “người chuột” - một thế giới bí ẩn tồn tại ngay bên dưới những con phố đông đúc của New York. Tuy nhiên, nếu mục tiêu thực sự là tìm vàng, những người mạo hiểm xuống đó có lẽ đang theo đuổi một kho báu phần lớn chỉ tồn tại trong lời đồn.

Bên dưới thành phố là mạng lưới cống ngầm phức tạp, tối tăm và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Với phần thưởng chưa chắc vượt quá giá trị của một chiếc thẻ tín dụng hết hạn, cuộc săn kho báu này có thể mang lại nhiều rủi ro hơn lợi ích.