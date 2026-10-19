Bí ẩn ngôi sao bị Mourinho bỏ quên ở Real Madrid

Brahim Diaz ít được sử dụng tại Real Madrid dù từng kiến tạo cho Kylian Mbappe trong chiến thắng trước Inter Milan.

Brahim Diaz đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Real Madrid. Từ một trong những cầu thủ chơi nổi bật trong chiến thắng 2-1 trước Inter Milan hồi tháng 9, tiền vệ người Morocco bất ngờ mất chỗ đứng trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho.

Theo AS, Brahim chỉ thi đấu 22 phút trong 5 trận tiếp theo sau cuộc đối đầu Inter. Anh không được sử dụng trước Atletico Madrid, Villarreal, Roma và Rayo Vallecano, dù vẫn tập luyện bình thường cùng đồng đội. Gặp Sevilla hôm 19/10, Brahim chơi 21 phút.

Điều đáng chú ý nằm ở tình trạng thể lực của cầu thủ 27 tuổi. Brahim gặp vấn đề về cơ kéo dài nhưng chưa đến mức phải nghỉ thi đấu. Anh vẫn có tên trong danh sách đăng ký và sẵn sàng ra sân nếu được Mourinho lựa chọn.

Từ người hùng Champions League đến ghế dự bị

Trong chiến thắng 2-1 trước Inter Milan ngày 8/9, Brahim chơi 79 phút và kiến tạo cho Kylian Mbappe mở tỷ số. Anh tạo ra 4 cơ hội, thực hiện thành công 15 đường chuyền ở một phần ba cuối sân và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93%.

Tiền vệ người Morocco còn có pha đi bóng loại bỏ hàng loạt cầu thủ Inter, trước khi trao cơ hội cho Jude Bellingham. Tuy nhiên, đồng đội không tận dụng thành công.

Màn trình diễn ấy từng khiến Brahim nhận nhiều lời khen từ báo chí Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thay vì được trao thêm cơ hội, thời gian thi đấu của anh lại giảm mạnh.

Jose Mourinho phải cân nhắc thể trạng của Brahim Diaz, người đang chịu ảnh hưởng từ những cơn đau cơ kéo dài

Theo AS, nguyên nhân quan trọng liên quan đến những cơn đau cơ chưa được giải quyết dứt điểm. Brahim gặp vấn đề từ trước trận Inter nhưng vẫn cố gắng duy trì tập luyện và thi đấu. Anh không muốn nghỉ dài ngày bởi lo ngại mất vị trí trong đội hình.

Mourinho được cho là hiểu tình trạng của học trò và đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp ấy. Tuy nhiên, việc Brahim chưa đạt thể trạng tốt nhất khiến khả năng cạnh tranh của anh bị ảnh hưởng.

Trái ngược với tình cảnh tại Madrid, Brahim vẫn được sử dụng ở tuyển Morocco trong đợt tập trung tháng 10. Anh được cho nghỉ trận gặp Gabon, sau đó đá chính và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Lesotho. Ở trận giao hữu với Mali, Brahim chỉ chơi 22 phút nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương.

Sự khác biệt về thời gian thi đấu giữa CLB và đội tuyển càng khiến tình cảnh của Brahim thu hút sự chú ý.

Mourinho có quá nhiều lựa chọn

Ngoài vấn đề thể lực, Brahim còn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên hàng công Real Madrid. Arda Guler được Mourinho sử dụng thường xuyên, trong khi Yan Diomande nhanh chóng chứng minh giá trị. Endrick cũng bắt đầu được trao cơ hội sau màn trình diễn tốt trước Roma tại Champions League.

Arda Guler và Yan Diomande liên tục gây ấn tượng, khiến cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Real Madrid thêm khốc liệt.

Chiến thắng 4-1 trước Sevilla hôm 18/10 cho thấy rõ cuộc cạnh tranh này. Endrick được xếp đá chính, Guler ghi bàn mở tỷ số, còn Diomande ấn định chiến thắng bằng pha lập công ở phút 82.

Brahim cũng được sử dụng, nhưng chỉ vào sân thay Endrick ở phút 69. Sau hơn một tháng ít xuất hiện trong đội hình Real Madrid, tiền vệ người Morocco cuối cùng cũng có thêm thời gian thi đấu.

Việc Vinicius bị treo giò 4 trận tại La Liga có thể mở ra cơ hội cho Brahim. Tuy nhiên, sự hiện diện của Guler, Diomande và Endrick khiến anh khó được bảo đảm một suất đá chính.

Theo AS, Brahim chưa từng cân nhắc rời Real Madrid. Bản thân cầu thủ cũng không nhận được yêu cầu tìm bến đỗ mới từ CLB. Anh muốn tiếp tục cạnh tranh, bất chấp những khó khăn về thể lực và thời gian thi đấu.

Real Madrid đang chuẩn bị cho trận El Clasico gặp Barcelona ngày 25/10. Khi Vinicius vắng mặt, Mourinho phải tính toán lại các phương án tấn công. Brahim vẫn có cơ hội góp mặt, nhưng cần chứng minh bản thân đủ thể lực và có thể tạo khác biệt khi được sử dụng.

Mới hơn một tháng trước, Brahim còn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Real Madrid trước Inter. Giờ anh phải cạnh tranh từng phút thi đấu, dù tài năng và khả năng tạo đột biến chưa bao giờ bị phủ nhận.