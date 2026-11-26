Theo Daily Express, ngôi nhà Heol Fanog nằm tại một khu vực hẻo lánh ở xứ Wales, từng là nơi sinh sống của bà Liz Rich, chồng bà là họa sĩ Bill và con riêng của chồng tên Laurence.

Sau khi chuyển đến đây vào năm 1989, gia đình Liz cho biết đã chứng kiến hàng loạt hiện tượng khó lý giải. Những trải nghiệm được họ kể lại sau đó trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng về hiện tượng huyền bí tại Anh.

Liz kể rằng bà từng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi ngồi lặng lẽ trong góc phòng trẻ em và nghe thấy những tiếng bước chân lớn vang lên từ tầng trên của ngôi nhà.

Hai vợ chồng Bill và Liz được tái hiện trong bộ phim The Witch Farm của BBC.

Không chỉ vậy, gia đình còn nhận được những hóa đơn tiền điện cao bất thường mà không rõ nguyên nhân.

Theo WalesOnline, Liz từng kể về lần nhìn thấy một bóng dáng bí ẩn tại hành lang.

Chia sẻ với Danny Robins, người dẫn chương trình podcast Witch Farm, Liz cho biết những sự việc xảy ra tại ngôi nhà từng khiến bà cảm thấy bất an và luôn lo lắng cho sự an toàn của các con.

“Tôi biết mọi người sẽ nghĩ chúng tôi kỳ quặc và bịa đặt tất cả. Nhưng phải có trí tưởng tượng vô cùng phong phú mới có thể dựng nên những chuyện này. Tôi cảm thấy nguy hiểm khi sống trong ngôi nhà đó”, Liz chia sẻ.

Bà cho biết vì quá lo lắng nên luôn để các con ngủ cùng mình thay vì ngủ riêng.

Câu chuyện về ngôi nhà Heol Fanog sau đó trở thành nội dung của podcast Witch Farm, đồng thời là nguồn cảm hứng cho bộ phim truyền hình mới của BBC.