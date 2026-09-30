Bí ẩn mộ cổ bé gái 9 tuổi với dòng chữ 'Kẻ mở quan tài sẽ chết'

Ngôi mộ cổ đặc biệt này được phát hiện ở khu vực phía Tây thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Sau quá trình khảo sát, các nhà khảo cổ xác định đây là ngôi mộ có niên đại thời nhà Tùy.

Điều đáng chú ý, ngôi mộ vẫn còn khá nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị đào trộm trong thời gian dài. Bên trong là một quan tài đá được chế tác tinh xảo với dòng chữ “Kẻ mở quan tài sẽ chết” cùng nhiều đồ tùy táng.

Thông qua các tư liệu liên quan, các nhà nghiên cứu xác định chủ nhân ngôi mộ là Lý Tĩnh Huấn, một bé gái qua đời khi mới 9 tuổi.

Hơn 1.400 năm sau khi bé gái qua đời, các nhà khảo cổ phát hiện quan tài đá khắc dòng chữ “Kẻ mở quan tài sẽ chết”, cùng nhiều báu vật quý giá. Ảnh: @Sohu.

Lý Tĩnh Huấn còn được gọi là Lý Tiểu Hài, sinh năm 600 và qua đời năm 608. Các tư liệu cổ được dẫn lại cho biết cô bé là con gái của Lý Mẫn và Vũ Văn Nga Anh, đồng thời là cháu ngoại của Dương Lệ Hoa – con gái của Tùy Văn Đế Dương Kiên.

Do có xuất thân đặc biệt, sau khi cô bé qua đời, gia đình đã tổ chức tang lễ với quy mô tương xứng với địa vị của mình.

Khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện trong khu mộ có rất nhiều đồ tùy táng. Một số nguồn mô tả số lượng hiện vật lên tới hơn 200 món, gồm đồ vàng, ngọc, thủy tinh, gốm, đồ dệt và nhiều vật dụng khác.

Trong số đó, nổi bật là những món trang sức bằng vàng được chế tác công phu. Đặc biệt, một chiếc vòng cổ bằng vàng gắn ngọc trai và đá quý được đánh giá là một trong những hiện vật đáng chú ý nhất. Những hiện vật này cho thấy tầng lớp quý tộc thời Tùy có điều kiện tiếp cận nhiều sản phẩm và nguyên liệu đến từ các khu vực bên ngoài Trung Hoa cổ đại.

Ngoài đồ trang sức, ngôi mộ còn chứa nhiều sản phẩm thủ công có giá trị. Đặc biệt, đồ sứ trắng thời nhà Tùy là một trong những nhóm hiện vật giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu trình độ kỹ thuật và nghệ thuật thủ công của giai đoạn lịch sử này.

Các hiện vật cho thấy đời sống của tầng lớp quý tộc thời Tùy có sự tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Những đồ trang sức, thủy tinh, đá quý và vật liệu có nguồn gốc hoặc phong cách ngoại lai phản ánh mạng lưới giao lưu giữa Trung Hoa với các khu vực phía Tây.

Các nhà nghiên cứu xác định chủ nhân ngôi mộ là Lý Tĩnh Huấn, một bé gái qua đời khi mới 9 tuổi. Cô bé sinh ra trong một gia đình quý tộc có quan hệ mật thiết với hoàng gia thời nhà Tùy. Ảnh: @Sohu.

Câu hỏi gây tò mò nhất xoay quanh ngôi mộ là nguồn gốc của dòng chữ “Kẻ mở quan tài sẽ chết”.

Một cách lý giải phổ biến cho rằng dòng chữ được khắc nhằm bảo vệ sự yên nghỉ của Lý Tĩnh Huấn. Người xưa tin rằng người chết vẫn tồn tại ở một thế giới khác, vì vậy việc xâm phạm mộ phần có thể được xem là hành động nghiêm trọng.

Dòng ngắn ngủi này được xem như một lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho bất cứ ai có ý định xâm phạm ngôi mộ. Tuy nhiên, từ góc nhìn khảo cổ học, chưa có bằng chứng cho thấy dòng chữ này có khả năng gây ra bất kỳ tác động siêu nhiên nào. Cách hiểu hợp lý hơn là đây có thể là một hình thức răn đe tâm lý, nhằm khiến những người có ý định đào trộm mộ phải e ngại.

Khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện trong khu mộ có rất nhiều đồ tùy táng. Ảnh: @Sohu.

Bản thân chiếc quan tài đá cũng là một hiện vật có giá trị. Theo các tư liệu được tổng hợp, quan tài được tạo hình mô phỏng kiến trúc, với nhiều chi tiết chạm khắc tinh tế, thể hiện trình độ chế tác đá đỉnh cao của thời nhà Tùy.

Có thể thấy, sau hơn 1.400 năm, ngôi mộ của cô bé 9 tuổi đã trở thành một tư liệu khảo cổ quan trọng. Những món đồ từng được chôn theo một đứa trẻ giờ đây tiếp tục kể lại câu chuyện về nghệ thuật, kỹ thuật, địa vị xã hội và giao lưu văn hóa của một thời kỳ lịch sử Trung Quốc.