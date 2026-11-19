Một người đàn ông 49 tuổi tại bang Wisconsin (Mỹ) đã nhận tội sát hại bạn gái cùng hai bé gái 12 và 13 tuổi trong vụ án mạng xảy ra năm 2024. Đáng chú ý, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn vào rừng và tuyên bố đang thực hiện một “thử thách sinh tồn 21 ngày” khi bị cảnh sát phát hiện.

Theo CBS News, ngày 16/11, Virgil Thew đã nhận tội với 3 cáo buộc giết người cố ý cấp độ một liên quan đến cái chết của Elizabeth Kolba, 33 tuổi, cùng hai bé gái.

Hình ảnh nạn nhân. Ảnh: PEOPLE.

Theo hồ sơ điều tra được PEOPLE dẫn lại, thi thể ba nạn nhân được phát hiện vào khoảng 16h ngày 30/12/2024 trong phòng ngủ khóa kín của Thew tại thành phố New Lisbon. Đây cũng là nơi người đàn ông này sinh sống cùng mẹ.

Cả ba nạn nhân được tìm thấy nằm trên giường, bên dưới một tấm chăn. Kết quả điều tra xác định họ đều bị bắn vào đầu.

Vụ việc được phát hiện sau khi cha của một trong hai bé gái trình báo con mất tích vào sáng 30/12. Người cha cho biết con gái không trở về nhà từ tối hôm trước. Dữ liệu định vị trên ứng dụng Snapchat được cho là xác định cô bé có mặt tại nhà của Thew.

Mười ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát tìm thấy và bắt giữ Thew tại thành phố Elroy. Thời điểm đó, nghi phạm đang ngủ trong một chiếc ô tô bị đánh cắp.

Theo bản cáo trạng, khi được cảnh sát hỏi về hành tung, Thew khai rằng mình đang thực hiện một “thử thách sinh tồn 21 ngày”.

Hung thủ vụ án. Ảnh: PEOPLE.↵

Trong quá trình làm việc với các điều tra viên, Thew thừa nhận nhớ đã nổ súng bắn cả ba nạn nhân, đồng thời xác định khẩu súng được sử dụng. Nghi phạm cũng chỉ nơi cất giấu hung khí, giúp lực lượng chức năng thu hồi tang vật.

Hồ sơ vụ án cho biết sau khi sát hại các nạn nhân, Thew di chuyển qua những khu vực rừng rậm nhằm tránh sự truy bắt của cảnh sát. Sau đó, người này lấy trộm một chiếc ô tô có chìa khóa để sẵn trong khoang hành khách và tiếp tục bỏ trốn.

Theo WMTV, phiên tuyên án đối với Virgil Thew dự kiến diễn ra vào ngày 4/12.