Bí ẩn kho thư tịch hơn 2.000 năm tuổi trong mộ cổ Trung Quốc

Phát hiện đặc biệt trong khu mộ cổ

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, việc khai quật khu mộ Mã Vương Đôi tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), được xem là một trong những thành tựu quan trọng. Không chỉ tìm thấy nhiều hiện vật quý giá, các nhà khảo cổ còn phát hiện kho thư tịch cổ chứa những thông tin có giá trị đặc biệt.

Trong quá trình khai quật, giới nghiên cứu phát hiện một chiếc hộp sơn đen đã hư hỏng. Bên trong chứa nhiều văn bản cổ được viết trên lụa, với tổng cộng khoảng 120.000 chữ Hán, thuộc 28 loại tài liệu khác nhau.

Những thư tịch cổ dạng sách lụa này phản ánh nhiều lĩnh vực, từ triết học, chính trị, quân sự đến thiên văn, y học và địa lý. Đặc biệt, không ít tài liệu từng được cho là thất truyền hoặc chỉ còn được biết đến qua những ghi chép gián tiếp.

Phát hiện này đã mở ra cơ hội nghiên cứu trực tiếp các tư liệu có niên đại hơn 2.000 năm, góp phần làm sáng tỏ đời sống và trình độ tri thức của người Trung Hoa cổ đại.

Việc khai quật khu mộ Mã Vương Đôi tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được xem là một trong những thành tựu quan trọng. Ảnh: @Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.

Sách lụa và giá trị lưu giữ tri thức

Điểm đặc biệt của kho thư tịch Mã Vương Đôi nằm ở chất liệu ghi chép. Thay vì sử dụng giấy như sách hiện đại, người xưa viết chữ lên những tấm lụa mỏng, thường được gọi là sách lụa hoặc bạch thư.

Trước khi giấy trở nên phổ biến, lụa là một trong những vật liệu được sử dụng để lưu giữ văn bản quan trọng. Tuy nhiên, do giá thành cao, loại tài liệu này không phổ biến bằng thẻ tre và thẻ gỗ.

Các nghiên cứu cho thấy sách lụa đã xuất hiện từ thời cổ đại và phát triển mạnh trong giai đoạn Chiến Quốc đến đầu thời Tây Hán.

Dù dễ bị hư hại bởi độ ẩm và điều kiện môi trường, một số sách lụa vẫn được bảo tồn nhờ cấu trúc kín của các ngôi mộ cổ.

Những văn bản tìm thấy tại Mã Vương Đôi đặc biệt quý giá bởi chúng cung cấp bằng chứng trực tiếp về chữ viết, phương pháp ghi chép và cách tổ chức tri thức của người xưa.

28 thư tịch hé lộ những tri thức thất truyền

Trong số tài liệu được phát hiện, nhiều thư tịch cổ dạng lụa có nội dung đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc.

Đáng chú ý là những bản thư tịch cổ liên quan đến Kinh Dịch, tác phẩm kinh điển phản ánh quan niệm về sự biến đổi của tự nhiên và đời sống con người.

Bên cạnh đó, thư tịch cổ Xuân Thu sự ngữ ghi chép các câu chuyện lịch sử, trong khi thư tịch cổ Chiến Quốc tung hoành gia thư cung cấp tư liệu về hoạt động ngoại giao, chính trị và nghệ thuật thuyết phục trong thời Chiến Quốc.

Những tài liệu này giúp giới nghiên cứu đối chiếu với các văn bản được lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ đó nhận diện sự khác biệt trong nội dung và quá trình hình thành các tác phẩm cổ.

Đặc biệt, những văn bản thư tịch cổ liên quan đến âm dương, ngũ hành còn phản ánh cách người xưa lý giải mối quan hệ giữa thiên nhiên, con người và vũ trụ.

Sự phong phú của kho thư tịch cho thấy tri thức thời Tây Hán không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị hay đạo đức mà còn bao gồm nhiều ngành nghiên cứu thực tiễn.

Phát hiện 28 thư tịch cổ tại khu mộ Mã Vương Đôi. Ảnh: @Bảo tàng tỉnh Hồ Nam

Những ghi chép quý về thiên văn và y học

Một trong những giá trị nổi bật của kho sách lụa Mã Vương Đôi là các tài liệu liên quan đến thiên văn học.

Thư tịch cổ Ngũ tinh chiêm ghi lại những hiểu biết cổ đại về năm hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường, gồm Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Hỏa và Sao Thổ.

Trong khi đó, các hình vẽ sao chổi cung cấp tư liệu về phương pháp quan sát và phân loại hiện tượng thiên văn của người xưa.

Những ghi chép này cho thấy người Trung Hoa cổ đại đã quan tâm đến chuyển động của các thiên thể và tìm cách hệ thống hóa những hiện tượng quan sát được.

Ở lĩnh vực y học, thư tịch cổ Ngũ thập nhị bệnh phương chứa nhiều phương pháp chữa trị bệnh theo kinh nghiệm cổ truyền.

Nội dung phản ánh cách nhận biết bệnh, sử dụng dược liệu và thực hành chữa trị trong xã hội cổ đại. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu lịch sử phát triển của y học Trung Quốc.

Tuy nhiên, những phương pháp chữa bệnh được ghi chép trong tài liệu cổ cần được nhìn nhận dưới góc độ lịch sử, không đồng nghĩa với việc đã được khoa học hiện đại chứng minh hiệu quả và độ an toàn.