Bí ẩn hố sụt 'khổng lồ' sâu 120m giữa di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Một hố sụt rộng và sâu chưa từng được khai phá, mới được các chuyên gia hang động khảo sát, đo đạc tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Đáng chú ý, dưới đáy hố sụt là hệ sinh thái nguyên sinh xanh tốt cùng nhiều dấu tích sinh vật.

Một thành viên đoàn thám hiểm khảo sát địa hình đá vôi và thảm thực vật bên trong khu vực hố sụt Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: Jungle Boss)

Cuộc khảo sát do các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (NSS) phối hợp với Công ty Thám hiểm Jungle Boss và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện.

Thành viên đoàn thám hiểm đu dây xuống vách đá để tiếp cận, khảo sát và đo đạc hố sụt. (Ảnh: Jungle Boss)

Manh mối đầu tiên xuất hiện khi ông Kevin Ditamore, thành viên NSS, rà soát ảnh vệ tinh Google Earth và phát hiện một vệt đen lớn bất thường giữa khu vực rừng núi. Sau nhiều lần kiểm tra bằng flycam, vị trí hố sụt dần được xác định.

Góc nhìn từ trên cao - giúp hình dung quy mô hố sụt.

Hệ sinh thái dưới đáy hố. (Ảnh: Jungle Boss)

Để tiếp cận địa điểm này, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng rậm rạp, băng qua những bãi đá tai mèo sắc nhọn và đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 23-29/7/2025, 24 thành viên đã thiết lập hệ thống an toàn, đu dây xuống vách đá thẳng đứng để đo đạc lòng hố.

Kết quả cho thấy, miệng hố có hình bầu dục, rộng khoảng 190m, dài 140m. Không gian bên trong dài khoảng 250m, rộng 200m, độ sâu lên tới 120m. Hố có hình thái đặc biệt, mở rộng dần từ trên xuống dưới.

Dưới đáy hố, thảm thực vật nguyên sinh phát triển xanh tốt với nhiều cây cổ thụ. Đoàn khảo sát còn ghi nhận hàng triệu vỏ sò, vỏ ốc tập trung bên các vách đá cùng nhiều bộ xương khỉ. Những dấu tích này cung cấp thêm dữ liệu để nghiên cứu lịch sử hình thành địa chất và hệ sinh thái tại khu vực.

Cây cổ thụ vươn cao giữa hệ sinh thái nguyên sinh dưới đáy hố sụt khổng lồ ở khu vực Chà Nòi - Khe Gát, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: Jungle Boss)

Tuy nhiên, việc tìm kiếm dấu hiệu kết nối với hang động ngầm vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Các chuyên gia nhận định nước có thể thoát qua nhiều lỗ và khe nhỏ li ti, trong khi chân vách và dòng chảy đã bị đất đá từ các đợt sạt lở vùi lấp.

Sau chuyến khảo sát, Jungle Boss đã gửi báo cáo cùng số liệu thực địa đến Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời đề xuất mở rộng nghiên cứu tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát.

Toàn cảnh vách đá và rừng nguyên sinh. (Ảnh: Jungle Boss)

Phát hiện mới không chỉ bổ sung dữ liệu về địa chất, địa mạo mà còn mở ra những hướng khảo sát tiếp theo, góp phần làm sáng tỏ các bí ẩn tự nhiên còn ẩn giấu trong lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.