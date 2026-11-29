Phát hiện bất thường trong hài cốt hoàng hậu Bắc Chu

Các nhà khảo cổ Trung Quốc công bố kết quả nghiên cứu mới tại Hiếu lăng, nơi an táng Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung và hoàng hậu A Sử Na, thuộc tỉnh Thiểm Tây.

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng chì trong xương hoàng hậu cao gấp 1,86 lần so với hoàng đế được chôn cùng và gần 30 lần mức trung bình ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Phát hiện được nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ khoa học và công nghệ, Đại học Phúc Đán, phối hợp với Viện Khảo cổ Thiểm Tây và Viện Khoa học giám định tư pháp Trung Quốc thực hiện.

Các chuyên gia nhận định tình trạng tích tụ kim loại nặng có thể liên quan đến thói quen sinh hoạt, sử dụng mỹ phẩm chứa chì hoặc uống những loại thuốc khoáng vật phổ biến trong tầng lớp quý tộc thời cổ đại. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đủ bằng chứng để xác định chính xác nguồn phơi nhiễm chì của hoàng hậu.

Nơi an táng Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung và hoàng hậu A Sử Na. Ảnh: Viện Khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây,Trung Quốc.

Hoàng hậu A Sử Na và cuộc hôn nhân chính trị

Hoàng hậu A Sử Na là con gái của Mộc Can Khả Hãn, người đứng đầu thế lực Đột Quyết hùng mạnh trên thảo nguyên phía Bắc Trung Quốc.

Năm 568, bà được sắc phong làm hoàng hậu của Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung. Cuộc hôn nhân mang ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao và quân sự giữa triều Bắc Chu với người Đột Quyết.

Sau khi trở thành hoàng hậu, A Sử Na sinh sống hơn một thập kỷ trong môi trường cung đình Trung Nguyên, nơi tầng lớp quý tộc đặc biệt coi trọng trang phục, trang sức và các phương pháp chăm sóc sắc đẹp.

Những thói quen phổ biến như trang điểm bằng phấn trắng, sử dụng đồ dùng kim loại và uống thuốc bổ có nguồn gốc khoáng vật được các nhà nghiên cứu xem là những yếu tố cần khảo sát.

Mỹ phẩm chứa chì có thể là nguyên nhân

Theo phó giáo sư Văn Thiếu Khanh thuộc Viện Khảo cổ khoa học và công nghệ, Đại học Phúc Đán, hàm lượng chì trong xương hoàng hậu A Sử Na và công chúa Huy Hoa của Thổ Dục Hồn đều cao hơn đáng kể so với người dân bình thường. Điều này cho thấy sự phơi nhiễm kim loại nặng có thể liên quan đến lối sống đặc trưng của phụ nữ quý tộc.

Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, làn da trắng được xem là một tiêu chuẩn thẩm mỹ phổ biến ở tầng lớp thượng lưu. Để tạo lớp trang điểm trắng sáng và bền màu, phụ nữ thường sử dụng những loại phấn có chứa hợp chất chì.

Theo tài liệu cổ Tề dân yếu thuật, phấn chì có khả năng bám tương đối ổn định trên da, giúp duy trì màu sắc trang điểm. Người sử dụng có thể thoa phấn lên nhiều vùng cơ thể để tạo màu da đồng đều.

Ngoài ra, chì còn phản ứng với lưu huỳnh trong tóc, tạo thành chì sulfua có màu đen. Đặc tính này từng được ứng dụng trong một số phương pháp làm đen tóc và trang điểm vùng chân tóc. Tuy nhiên, việc sử dụng mỹ phẩm chứa chì thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, người sử dụng mỹ phẩm chứa chì có thể bị phơi nhiễm qua nhiều con đường. Trong quá trình trang điểm, những hạt phấn cực nhỏ phát tán vào không khí có thể được hít vào đường hô hấp. Phấn còn sót lại trên tay, da hoặc quần áo cũng có nguy cơ lẫn vào thức ăn, nước uống và đi vào hệ tiêu hóa.

Khi chì xâm nhập cơ thể, một phần có thể tích tụ trong xương trong thời gian dài. Việc phân tích hàm lượng chì trong hài cốt vì vậy giúp các nhà khoa học đánh giá mức độ phơi nhiễm kim loại nặng của người cổ đại. Tuy nhiên, nồng độ chì trong xương không phản ánh trực tiếp thời điểm phơi nhiễm hoặc mức độ ngộ độc tại một thời điểm cụ thể.

Thuốc trường sinh và đồ dùng kim loại cũng bị nghi ngờ

Ngoài mỹ phẩm, nhóm nghiên cứu còn xem xét những nguồn phơi nhiễm khác trong đời sống hoàng tộc. Kết quả khảo sát cho thấy hàm lượng chì trong xương của nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc cao hơn người dân bình thường.

Các chuyên gia đặt giả thuyết rằng việc sử dụng đồ đựng bằng đồng, hợp kim chì - thiếc hoặc uống thuốc chứa khoáng vật có thể góp phần gây tích tụ chì.

Đáng chú ý, trong mẫu đất lấy từ một chiếc bình gốm khai quật tại khu mộ, nhóm nghiên cứu phát hiện hàm lượng chì tương đối cao. Chi tiết này làm xuất hiện khả năng chiếc bình từng chứa thuốc luyện đan hoặc vật liệu dùng trong nghi thức mai táng.

Phân tích xương hoàng hậu còn ghi nhận sự tích tụ đồng thời của thủy ngân và vàng. Theo nhóm nghiên cứu, điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các loại đan dược hoặc phương thuốc chứa thành phần khoáng vật.

Trong xã hội cổ đại, những loại thuốc như vậy từng được tin là có khả năng bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều hợp chất kim loại có thể gây độc nếu được đưa vào cơ thể, đặc biệt khi sử dụng kéo dài.

Hé lộ đời sống cung đình hơn 1.400 năm trước

Phát hiện tại Hiếu lăng Bắc Chu không chỉ cung cấp thông tin về tình trạng phơi nhiễm kim loại nặng của một hoàng hậu mà còn mở ra hướng nghiên cứu về đời sống quý tộc thời cổ đại. Thông qua phân tích hóa học trên hài cốt, các chuyên gia có thể tìm hiểu những thói quen sinh hoạt khó được phản ánh đầy đủ trong sử sách.

Sự khác biệt về hàm lượng chì giữa tầng lớp quý tộc và dân thường cũng đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của địa vị xã hội đối với sức khỏe con người. Dù chưa thể kết luận mỹ phẩm hay đan dược là nguyên nhân chính, nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa văn hóa làm đẹp, phương pháp chữa bệnh và nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng.