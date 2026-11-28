Gia đình của A đã trình báo với cảnh sát về việc người này mất tích trong cùng ngày (27/11). Trong quá trình truy vết di chuyển của A, cơ quan chức năng phát hiện tín hiệu cuối cùng từ điện thoại di động của A được ghi nhận gần cầu Mapo ở Seoul. Hiện tại, cảnh sát đang tập trung tìm kiếm tại khu vực này.

Một cá nhân tên 'A' đã công bố bằng chứng cáo buộc rằng, trong thời gian hẹn hò với Hong Min Gi, cô từng là nạn nhân của bạo hành trong mối quan hệ, bao gồm cả lạm dụng bằng lời nói và hành vi tấn công thể chất, đồng thời bị ép buộc phải phá thai.

Đáp lại, công ty quản lý của Hong Min Gi là Fable Company xác nhận cả hai từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng kiên quyết phủ nhận các cáo buộc về bạo hành và ép buộc phá thai. Phía công ty cho biết thêm rằng, họ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 'A', với các cáo buộc bao gồm: Làm giả tài liệu cá nhân, cố ý tống tiền, phỉ báng theo Đạo luật Mạng lưới Thông tin và Truyền thông, cùng hành vi vi phạm Đạo luật Trừng phạt Hành vi Bám đuôi.

Trong khi phía Hong Min Gi khẳng định, 'A' đã có hành vi bám đuôi, chẳng hạn như tự ý xuất hiện tại nơi ở của anh sau khi chia tay, thì gia đình của 'A' lại bác bỏ thông tin cho rằng cô gây ra bất kỳ sự quấy rối nào. Giữa những lời khai trái ngược này, thông tin về việc 'A' bị mất tích đang làm dấy lên nhiều lo ngại.

Hong Min-gi ra mắt vào năm 2023, thông qua loạt phim gốc Night Has Come trên nền tảng U+ Mobile TV. Kể từ đó, anh đã góp mặt trong một số tác phẩm khác như bộ phim Love on a Single-Log Bridge (đài tvN), Study Group (nền tảng TVING) và Bani and Oppas (đài MBC).