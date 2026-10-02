Bí ẩn dải cá chết kéo dài 1km trên bờ biển Quảng Trị

Hàng loạt cá mòi nhỏ chết, trôi dạt vào bờ biển tại hai xã Bắc Trạch và Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Riêng khu vực bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, cá chết trải dài khoảng 1km, tập trung sát mép nước.

Một số cá đã phân hủy, bốc mùi hôi. Người dân thu gom, chôn lấp để hạn chế ảnh hưởng môi trường. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc./.