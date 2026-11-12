Bí ẩn công nghệ đạn tuần kích Harpia-A1 E của Nga tấn công mục tiêu ở khoảng cách cực xa

Phiên bản xuất khẩu của đạn tuần kích tầm xa Harpia-A1 E vừa được Nga chính thức giới thiệu tại Diễn đàn Quốc tế về đảm bảo an ninh tập thể ở Moscow ngày 10/11/2026, mở ra một lựa chọn mới trên thị trường vũ khí không người lái tấn công một chiều với tầm hoạt động được công bố lên tới 1.000km.

Đạn tuần kích Harpia-A1 E (còn gọi là Гарпия-А1 Э trong tiếng Nga) là phiên bản xuất khẩu do Tập đoàn Almaz-Antey phát triển và sản xuất.

Được thiết kế theo sơ đồ khí động học dạng cánh bay (flying wing), trang bị động cơ xăng và cánh quạt đẩy bố trí phía sau.

Cấu hình này giúp tối ưu hóa hiệu suất bay đường dài ở tốc độ thấp, đồng thời giảm bớt độ phức tạp về kết cấu so với các máy bay không người lái có thân và cánh riêng biệt.

Nga trình làng đạn tuần kích tầm xa Harpia-A1 E tại diễn đàn an ninh ở Moscow vào ngày 10/11/2026, đẩy mạnh quảng bá mẫu drone tấn công hướng tới xuất khẩu này với tầm hoạt động được công bố lên tới 1.000km, đầu đạn nặng hơn 50kg, thời gian bay liên tục ít nhất 6 giờ. Nguồn ảnh: TASS/Bộ Quốc phòng Nga/Rosoboronexport.

Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 250kg, chiều dài thân 3,4 mét và sải cánh 3 mét. Những thông số này đặt hệ thống vào nhóm đạn tuần kích hạng trung đến hạng nặng, đủ sức mang đầu đạn nặng hơn 50kg, mức tải trọng đáng kể so với nhiều loại đạn tuần kích (loitering munition) chiến thuật phổ biến hiện nay.

Về hiệu năng bay, Harpia-A1 E đạt tốc độ tối đa khoảng 170 km/h và hoạt động ở độ cao từ 50 đến 2.500 mét.

Thời gian bay liên tục được công bố ít nhất 6 giờ, tương ứng với tầm hoạt động tối đa khoảng 1.000 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Hệ thống thực hiện nhiệm vụ ở chế độ hoàn toàn tự động, bay đến các tọa độ mục tiêu đã được lập trình sẵn trước khi xuất phát.

Đạn tuần kích Harpia-A1 E. Ảnh: Rosoboronexport

Harpia-A1 E được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu cố định như sở chỉ huy, kho hậu cần hoặc cơ sở hạ tầng quân sự, thay vì tự phát hiện và nhận dạng mục tiêu trong quá trình bay.

Độ lệch mục tiêu được phía Nga nêu ở mức sai số vòng tròn xác suất (CEP) không vượt quá 4 mét, cho thấy khả năng dẫn đường quán tính (INS) kết hợp định vị vệ tinh (GPS) đạt mức khá cao đối với một phương tiện tấn công một chiều tầm xa.

Việc kết hợp tầm bay xa, thời gian bay lảng vảng/lượn lờ (loitering) dài và đầu đạn nặng mang lại lợi thế chiến thuật rõ rệt.

Người sử dụng có thể triển khai Harpia-A1 E từ khoảng cách lớn, giảm nguy cơ bệ phóng bị phát hiện hoặc tấn công đáp trả, đồng thời mở rộng khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà không cần dựa vào máy bay chiến đấu hoặc tên lửa đắt đỏ hơn.

Đạn tuần kích Harpia-A1 E tầm xa 1.000km của Nga với khả năng tấn công sâu tự động. Ảnh: Kênh Telegram 'Voyenny Osvedomitel' - Người đưa tin quân sự

Tuy nhiên, tốc độ cận âm thấp và quỹ đạo bay tương đối dự đoán được cũng đặt ra thách thức về khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không hiện đại và biện pháp tác chiến điện tử.

Các nguồn thông tin công khai chưa cung cấp chi tiết về khả năng chống nhiễu hay biện pháp tự vệ của hệ thống dẫn đường.

Rosoboronexport, cơ quan xuất khẩu vũ khí thuộc Tập đoàn Rostec (Nga), đã bắt đầu chiến dịch tiếp thị quốc tế từ tháng 8/2026 và khẳng định Almaz-Antey đã thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt đủ năng lực đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu tiềm năng mà không ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa.

Phía Nga cũng bày tỏ sẵn sàng đàm phán về việc địa phương hóa sản xuất tại các quốc gia đối tác. Sự xuất hiện của Harpia-A1 E phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới các phương tiện tấn công không người lái tầm xa, chi phí tương đối thấp hơn so với tên lửa hành trình truyền thống, đồng thời mở rộng lựa chọn cho những quốc gia tìm kiếm khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách lớn mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.

(Theo lenta.ru, ria.ru, technosovet.ru, interfax.ru, armyrecognition.com, aviacionline.com, defensemirror.com, thedefensepost.com)