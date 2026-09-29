Bí ẩn 'Biển Quỷ' giữa Thái Bình Dương

"Biển Quỷ" hay "Tam giác Rồng" là một điểm nóng về hoạt động núi lửa dưới đáy biển. Ảnh: Viện Smithsonian

Có một vùng biển ở Thái Bình Dương, phía Nam Nhật Bản, từ lâu nổi tiếng với những vụ đắm tàu, mất tích bí ẩn và các hiện tượng được cho là siêu nhiên. Nơi đây được gọi là “Tam giác Rồng”, hay “Biển Quỷ”, thậm chí được ví như “Tam giác Bermuda của Thái Bình Dương”.

Theo truyền thuyết Nhật Bản cổ xưa, những con rồng từng sống ở vùng biển quanh các hòn đảo, gây ra bão tố, xoáy nước hoặc phun lửa nhấn chìm những con tàu xấu số. Những câu chuyện này có thể bắt nguồn từ đặc điểm địa chất của khu vực, nơi hoạt động núi lửa dưới đáy biển thường tạo ra những cột hơi nước khổng lồ, trong khi các trận bão nhiệt đới khiến mặt biển trở nên dữ dội.

Tuy nhiên, một số câu chuyện kỳ lạ về “Biển Quỷ” khó được giải thích đơn giản như vậy. Các thủy thủ từng được cho là nhìn thấy những vật thể hình đĩa bạc kỳ lạ trên bầu trời, trong khi một số con tàu biến mất không để lại dấu vết.

Vậy “Biển Quỷ” thực sự là điểm nóng của những hiện tượng kỳ bí, hay những lời đồn xung quanh khu vực này đều có thể được lý giải bằng khoa học?

"Biển Quỷ"/“Tam giác Rồng” nằm ở đâu?

Không dễ xác định chính xác ranh giới của “Tam giác Rồng”, bởi phạm vi khu vực này được mô tả khác nhau tùy nguồn. Theo một số cách xác định, vùng biển này kéo dài từ quần đảo Izu ở phía Nam Tokyo tới quần đảo Ogasawara, cách Tokyo khoảng 800 km về phía Tây Nam, sau đó về phía Đông tới Okinawa và vòng trở lại quần đảo Izu. Một số người lại cho rằng “Biển Quỷ” rộng hơn nhiều, trải dài giữa Nhật Bản, Guam và Philippines.

Vị trí ước tính của "Tam giác Rồng", mặc dù một số học giả cho rằng khu vực này nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhiều. Ảnh: Google

Khu vực gần đúng của “Tam giác Rồng” - dù một số nhà nghiên cứu cho rằng phạm vi thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

“Tam giác Rồng” thường được so sánh với “Tam giác Bermuda” vì những vụ đắm tàu, mất tích và các hiện tượng kỳ lạ được cho là từng xảy ra tại đây. Một số câu chuyện chỉ là truyền thuyết đô thị, nhưng cũng có những sự kiện được ghi nhận khá rõ ràng vào thời điểm xảy ra.

Chẳng hạn, không có bằng chứng cho thấy một phi công tên Shiro Kawamoto mất tích sau khi nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ khi bay qua “Tam giác Rồng” vào năm 1945. Nhiều thông tin về số lượng tàu được cho là mất tích trong khu vực này cũng bị phóng đại.

Dù vậy, vùng biển này thực sự từng chứng kiến không ít sự cố đặt ra câu hỏi về những hiểm họa mà “Biển Quỷ” có thể gây ra.

Những vụ đắm tàu ở “Biển Quỷ”

Tháng 1/1955, báo The New York Times đưa tin ít nhất 9 con tàu đã mất tích tại “Biển Quỷ” trong vòng 5 năm. Theo tờ báo, “chỉ một con tàu - một tàu tuần tra thủy sản và là chiếc thứ ba mất tích - để lại dấu vết xác tàu hoặc thi thể”.

Thông tin này dường như có cơ sở, nhưng phần lớn các tàu mất tích đều là những tàu cá nhỏ, có thể đã gặp bão hoặc trục trặc kỹ thuật giữa đại dương.

Vụ đắm tàu nổi tiếng nhất tại “Biển Quỷ” là Kaiyo Maru Số 5, một tàu khảo sát hải dương thuộc Cơ quan An toàn Hàng hải Nhật Bản. Ngày 24/9/1952, con tàu đang điều tra một hòn đảo núi lửa mới xuất hiện ngay phía Nam đảo Aogashima.

Ngày 19/9/1952, các thủy thủ quan sát vụ phun trào của Myōjin-shō, ngọn núi lửa ngầm sau đó 5 ngày đã phá hủy tàu Kaiyo Maru số 5 Ảnh: Public Domain

Khi tàu Kaiyo Maru Số 5 tới nơi, hòn đảo dường như đã chìm trở lại xuống biển. Nhưng núi lửa sau đó phun trào đúng lúc con tàu đang hoạt động phía trên miệng núi lửa. Con tàu bị phá hủy, toàn bộ 31 nhà khoa học và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu thiệt mạng.

Ban đầu, nguyên nhân khiến tàu Kaiyo Maru Số 5 biến mất không được xác định rõ, khiến nhiều tin đồn xuất hiện về số phận con tàu. Những lời đồn càng được củng cố khi chính phủ Nhật Bản thiết lập vùng nguy hiểm xung quanh núi lửa. Trên thực tế, đây chỉ là biện pháp nhằm ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo. Tuy nhiên, một số người theo thuyết âm mưu lại cho rằng có điều gì đó nguy hiểm hơn đang ẩn dưới mặt biển.

Tháng 9/1980, tàu hàng MV Derbyshire cũng bị chìm tại “Biển Quỷ” khi đang vận chuyển quặng sắt từ Canada tới Nhật Bản. Con tàu gặp bão Orchid, một cơn bão lớn với sức gió lên tới khoảng 160 km/giờ. Toàn bộ 44 người trên tàu thiệt mạng, trong đó có 42 thành viên thủy thủ đoàn và hai người vợ của thủy thủ.

Cho đến nay, Derbyshire vẫn là con tàu Anh lớn nhất từng bị mất tích trên biển.

Xác tàu MV Derbyshire dưới đáy “Biển Quỷ”. Ảnh: Smithsonian

Những vụ đắm tàu này đều là những thảm kịch, nhưng phần lớn có thể giải thích được. Tuy nhiên, “Biển Quỷ” cũng từng xuất hiện không ít câu chuyện khó lý giải.

Những hiện tượng bí ẩn ở “Biển Quỷ”

Ngày 19/4/1957, các ngư dân Nhật Bản trên tàu Kitsukawara Maru báo cáo nhìn thấy UFO tại “Biển Quỷ”. Theo Ủy ban Điều tra Quốc gia về Hiện tượng Trên không (NICAP), 5 người trên tàu đã chứng kiến “hai vật thể kim loại hình đĩa bạc bất ngờ xuất hiện rồi lao xuống vùng nước gần đó”.

Những vật thể bí ẩn này được cho là dài khoảng 9 m và không có cánh. Ngay khi chúng rơi xuống nước, “mặt biển nơi chúng rơi xuống trở nên dữ dội, sôi sục và cuộn xoáy”. Các ngư dân tìm kiếm mảnh vỡ vì cho rằng những vật thể này có thể là máy bay phản lực, nhưng không tìm thấy dấu vết nào.

Các thủy thủ cũng từng kể về những con tàu ma được cho là xuất hiện tại “Biển Quỷ”, dù những câu chuyện này có thể chỉ là truyền thuyết đô thị. Trên thực tế, phần lớn những câu chuyện kỳ bí xoay quanh khu vực dường như có rất ít cơ sở.

Những câu chuyện về sóng lớn bất thường, xoáy nước và biển động dữ dội ở “Biển Quỷ" được cho là đã xuất hiện từ thời cổ đại.

Đáng chú ý, nhiều giả thuyết về “Tam giác Rồng” dường như chỉ bắt đầu phổ biến từ những năm 1970, khi nhà văn Charles Berlitz xuất bản cuốn "The Bermuda Triangle Mystery — Solved" (Tạm dịch "Giải mã bí ẩn Tam giác Bermuda").

Berlitz đã phóng đại đáng kể nhiều thông tin về “Biển Quỷ”, khi cho rằng những tàu cá mất tích tại đây thực chất là các tàu quân sự và tàu Kaiyo Maru đang điều tra những vụ mất tích trước đó thì bị chìm.

Năm sau, tác giả Larry Kusche bác bỏ nhiều tuyên bố của Berlitz trong cuốn ""Giải mã bí ẩn Tam giác Bermuda". Kusche liên hệ với nhiều cơ quan chính phủ và nhận ra rằng một số quan chức thậm chí chưa từng nghe nói đến những tin đồn về “Tam giác Rồng”.

Phần lớn những hiện tượng kỳ lạ được cho là có thể bắt nguồn từ hoạt động núi lửa dưới đáy biển trong khu vực. Những dòng nước đột ngột trở nên dữ dội, hơi nước kỳ quái và các vụ nổ bí ẩn có thể khiến ngay cả những thủy thủ, ngư dân giàu kinh nghiệm cũng hoảng sợ. Tuy nhiên, xét cho cùng, "Tam giác Rồng" cũng chẳng hề mang nhiều yếu tố ma quái hay bí hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất.