Bị Al-Ittihad FC gỡ hòa phút 90, Al Shamal ngậm ngùi chia điểm ngày ra quân

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Shamal 1-1 Al-Ittihad FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al Shamal1 - 1Al-Ittihad FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al Shamal tiếp đón Al-Ittihad FC.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

63'B. Bounedjah khai thông bế tắc cho Al Shamal

Phút 63, B. Bounedjah tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Al Shamal ngay trên sân Al Bayt Stadium. Pha lập công quý giá giúp Al Shamal chiếm lợi thế lớn trước đối thủ Al-Ittihad FC trong trận ra quân tại AFC Champions League Elite.

64'Al-Ittihad FC thay đổi hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Ngay sau khi để đối phương dẫn trước, Al-Ittihad FC lập tức có sự điều chỉnh trên hàng công ở phút 64 khi G. Ilenikhena được tung vào sân thế chỗ cho Y. En Nesyri. Đang bị Al Shamal dẫn 1-0, đội bóng cần làm mới sức ép nếu muốn nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

64'Al-Ittihad FC tung G. Wijnaldum vào sân

Phút 64, ngay sau khi nhận bàn thua, Al-Ittihad FC có sự thay đổi nhân sự khi G. Wijnaldum được tung vào sân thế chỗ A. Al Ghamdi. Đội bóng đang bị dẫn 0-1 rất cần kinh nghiệm của tiền vệ này để tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh cục diện trận đấu đang bất lợi.

79'Al Shamal điều chỉnh nhân sự ở phút 79

Phút 79, Al Shamal thực hiện sự thay đổi người khi M. Termanini được tung vào sân để thế chỗ cho M. Khoder. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0 trước Al-Ittihad FC trong những phút thi đấu cuối cùng.

79'Al Shamal điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 79, Al Shamal thực hiện sự thay đổi người khi Y. Sabaly được tung vào sân để thế chỗ cho W. Said. Trong bối cảnh đang dẫn trước Al-Ittihad FC với tỷ số 1-0, đội chủ nhà nỗ lực gia cố đội hình để bảo toàn lợi thế mong manh.

82'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự phút 82

Phút 82, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Al Sahafi được tung vào sân để thế chỗ cho M. Al Shanqiti. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội bóng rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

82'Al-Ittihad FC tăng cường nhân sự muộn

Phút 82, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Ali được tung vào sân thế chỗ cho F. Abdi. Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi để xoay chuyển tình thế khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

83'Al Shamal làm mới đội hình ở cuối trận

Phút 83, Al Shamal thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi M. Awad được tung vào sân để thay thế cho F. Bais. Với lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Al Bayt Stadium, đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

87'B. Bounedjah nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, tiền đạo B. Bounedjah bên phía Al Shamal đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ sân Al Bayt Stadium đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 1-0 mong manh trước sức ép từ Al-Ittihad FC khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt.

87'Al Shamal điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 87, Al Shamal quyết định rút Tiago Silva rời sân để nhường chỗ cho A. Asad. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 trước Al-Ittihad FC khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt.

90'Al-Ittihad FC tăng cường hàng công ở phút cuối

Phút 90, Al-Ittihad FC có sự thay đổi nhân sự khi S. Al Shehri được tung vào sân thay thế cho H. Aouar. Trong thế đang bị Al Shamal dẫn trước 1-0, đội bóng Ả Rập Xê Út dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+4'Wijnaldum gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ

Phút 90+4, đón đường kiến tạo từ S. Bergwijn, G. Wijnaldum đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Al-Ittihad FC. Pha lập công muộn màng giúp đại diện Saudi Arabia thoát hiểm ngoạn mục ngay trên sân Al Bayt Stadium.

KTKết thúc: Al Shamal 1-1 Al-Ittihad FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 15/09/2026

Al Shamal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn chạm trán Al-Ittihad FC lúc 23:00 ngày 14/09/2026 tại sân vận động Al Bayt sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng này. Trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực thiết lập vị thế ngay từ giai đoạn đầu, cuộc so tài hứa hẹn mang đến nhiều nút thắt chiến thuật đáng chú ý.

Cục diện bảng xếp hạng và mục tiêu bứt phá

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Al Shamal đang tạm đứng ở vị trí thứ 10 với 0 điểm. Dù mùa giải chỉ mới ở những bước khởi đầu, mục tiêu chen chân vào nhóm các đội đủ điều kiện tham dự cúp châu lục đòi hỏi Al Shamal phải biết cách chắt chiu điểm số tối đa trong từng trận đấu. Lợi thế sân bãi tại Al Bayt sẽ là điểm tựa lớn để đội chủ nhà chủ động triển khai thế trận theo ý muốn.

Ở phía đối diện, Al-Ittihad FC đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp khi cũng có 0 điểm. Khoảng cách giữa các đội ở khu vực này hoàn toàn có thể thay đổi sau một vòng đấu, vì vậy chuyến làm khách lần này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với đội bóng. Họ cần một kết quả tích cực để tạo đà tâm lý và nhanh chóng cải thiện vị trí hiện tại.

Động lực từ phong độ gần đây

Xét về nhịp độ thi đấu, Al-Ittihad FC bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhất định. Đội khách đã giành thắng lợi ở trận đấu gần nhất, mang lại sự tự tin đáng kể cho các tuyến thi đấu. Việc sở hữu một chiến thắng trong trận ra sân gần nhất giúp họ duy trì được sự liền mạch trong lối chơi và tinh thần thi đấu hưng phấn.

Ngược lại, Al Shamal sẽ phải đối mặt với một đối thủ có tinh thần đang lên cao. Điều này buộc ban huấn luyện đội chủ nhà phải có những toan tính thận trọng, yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự, tránh việc để cuốn theo tốc độ phản công từ phía đội khách.

Kỳ vọng thế trận tại sân vận động Al Bayt

Không gian thi đấu tiêu chuẩn và chất lượng mặt cỏ tại sân vận động Al Bayt tạo điều kiện lý tưởng cho cả hai đội phô diễn năng lực chuyên môn. Al Shamal nhiều khả năng sẽ ưu tiên quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, phân phối bóng sang hai biên để kéo giãn cự ly đội hình của đối phương.

Trong khi đó, Al-Ittihad FC có thể lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ, chú trọng khâu bọc lót trước vòng cấm trước khi tung ra những đòn đánh chớp nhoáng. Khả năng tận dụng tình huống cố định cũng như việc hạn chế tối đa các sai sót cá nhân sẽ trở thành yếu tố mang tính bản lề định đoạt cục diện của cuộc đọ sức này.

Nhìn chung, đây là trận đấu giằng co giữa một Al Shamal quyết tâm bám đuổi nhóm dẫn đầu và một Al-Ittihad FC đang sở hữu sự tự tin từ chiến thắng gần nhất. Cả hai đội đều có cơ sở để hướng tới một kết quả thuận lợi nếu kiểm soát tốt không gian và tận dụng triệt để những cơ hội mở ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)