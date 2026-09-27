BHYT HSSV: Gần 100% bao phủ, vẫn còn khoảng trống

BHYT HSSV không chỉ là nghĩa vụ mà còn là giải pháp an sinh xã hội cốt lõi, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.

Từ tấm thẻ đến quyền lợi thiết thực

Qua hơn 30 năm triển khai, BHYT HSSV ngày càng khẳng định vai trò trong bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình.

Theo BHXH Việt Nam, đến cuối tháng 6/2026, cả nước có 21,55 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt 99,39% - tiến rất gần mục tiêu bao phủ 100%.

HSSV thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHYT. Ảnh: Cô Vũ Thị Tố Hoa cung cấp

Từ năm 2024, mức hỗ trợ đóng tối thiểu của Nhà nước được nâng từ 30% lên 50. Nhiều địa phương cũng bố trí ngân sách hỗ trợ, góp phần mở rộng diện bao phủ.

Không chỉ mở rộng độ bao phủ, quyền lợi BHYT HSSV ngày càng thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 3,5 triệu lượt HS và 565.345 lượt SV khám, chữa bệnh bằng BHYT; Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng được quỹ chi trả từ hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Giải pháp được đặt ra là tăng phối hợp giữa cơ quan BHXH, nhà trường, gia đình và cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ mức đóng, đổi mới truyền thông và nâng chất lượng y tế học đường.

Tại Hà Nội, BHXH TP ban hành văn bản số 5041/BHXH-QLT hướng dẫn triển khai BHYT HSSV năm học 2026-2027. Theo đó, mức đóng 12 tháng là 1.366.200 đồng/người, trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 683.100 đồng.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID hoặc VssID thay thẻ BHYT giấy cũng giúp HSSV tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, để đạt 100% HSSV tham gia, vẫn cần tập trung vào những nhóm còn bỏ sót, nhất là SV sống xa gia đình, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Để tấm thẻ thực sự là “lá chắn” y tế

Y tế học đường là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe học sinh. Nguồn kinh phí trích lại từ quỹ BHYT giúp nhà trường chủ động sơ cứu, xử trí các bệnh lý thông thường ngay tại trường. Vì vậy, duy trì thẻ BHYT liên tục, nhất là với HS có hoàn cảnh khó khăn, là điều kiện quan trọng để “lá chắn” này phát huy hiệu quả.

HS vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Cô Vũ Thị Tố Hoa cung cấp

Theo cô Vũ Thị Tố Hoa (Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Mô, Lai Châu), việc địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Với HS khó khăn, tấm thẻ BHYT còn là một “lưới an sinh”, giúp HS có điểm tựa khi ốm đau, tai nạn bất ngờ.

Để không HS nào bị gián đoạn BHYT, nhà trường chủ động rà soát, phân loại ngay từ đầu năm học, nhất là với HS khó khăn, mắc bệnh mạn tính hoặc gia đình gặp biến cố. Các trường hợp thuộc diện được ngân sách hỗ trợ, cấp thẻ cũng được rà soát đầy đủ, tránh bỏ sót.

Nhà trường còn phối hợp với cơ quan BHXH và chính quyền địa phương trong cấp mới, gia hạn, cập nhật thay đổi nhóm đối tượng, hạn chế tình trạng chậm thủ tục làm ảnh hưởng quyền lợi HS. Thông tin về mức đóng, chính sách hỗ trợ và quyền lợi BHYT cũng được truyền tải rõ ràng tới phụ huynh.

“Việc ứng dụng VssID, VNeID cũng được đẩy mạnh với mục tiêu không chỉ nâng tỷ lệ bao phủ BHYT, mà quan trọng hơn là bảo đảm tấm thẻ thực sự trở thành ‘lá chắn’ y tế cho mỗi HS” – cô Hoa cho hay.

Theo thầy Quỳnh, cần nghiên cứu tăng hỗ trợ BHYT cho HS khó khăn, thuộc gia đình đông con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, theo thầy Phạm Văn Quỳnh (Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Thia, Lào Cai), mức hỗ trợ hiện nay đã góp phần giảm gánh nặng cho gia đình, song với hộ có nhiều con đi học, thu nhập thấp, không ổn định, khoản đóng BHYT vẫn là áp lực. Gia đình có 3-4 con cùng đi học phải chi trả một khoản không nhỏ so với thu nhập của hộ miền núi.

Thầy Quỳnh cho rằng, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu chính sách hỗ trợ cao hơn đối với HS thuộc gia đình khó khăn, đông con, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, phù hợp khả năng ngân sách và mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh khó khăn về kinh tế, nhận thức cũng là một khoảng trống. Một bộ phận phụ huynh còn tâm lý trông chờ vào chính sách hỗ trợ, chưa chủ động duy trì BHYT. Có gia đình chỉ quan tâm đến tấm thẻ khi con ốm đau, chưa nhận thức đầy đủ giá trị của BHYT trong phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tài chính lâu dài.