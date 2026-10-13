BHYT học sinh ở Gia Lai: Thêm điểm tựa cho gia đình

BHXH cơ sở Hoài Nhơn trao đổi, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh. Ảnh: TQT.

Giảm gánh nặng viện phí cho gia đình

Chi phí khám, chữa bệnh có thể trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình khi người bệnh phải nhập viện, phẫu thuật hoặc điều trị dài ngày. Với học sinh, sinh viên, mọi chi phí y tế phần lớn đều do gia đình chi trả, trong khi những rủi ro về sức khỏe luôn khó lường, từ tai nạn sinh hoạt đến bệnh tật cần điều trị kéo dài.

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) giúp học sinh, sinh viên được chia sẻ chi phí khám, chữa bệnh theo quy định, giảm áp lực tài chính cho gia đình khi không may đau ốm. Vì vậy, BHYT không chỉ là chính sách an sinh thiết thực mà còn là điểm tựa quan trọng, giúp các em được bảo vệ sức khỏe và gia đình an tâm hơn trước những rủi ro bất ngờ.

Con chị H’ Hiền là học sinh Trường THCS An Phú, phân hiệu Lương Thế Vinh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) vừa phải nhập viện điều trị do mắc bệnh. Nhờ có BHYT, gia đình chị được hỗ trợ phần lớn chi phí thăm khám, điều trị, qua đó giảm đáng kể áp lực kinh tế trong thời gian con nằm viện.

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người tham gia, việc vận động HSSV tham gia BHYT còn góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe trong gia đình và nhà trường.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết địa phương có 6 trường công lập trực thuộc UBND xã. Đến thời điểm hiện tại, 5 trường đạt tỷ lệ học sinh tham gia BHYT 100%. Riêng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đạt 91,5%, nhà trường phấn đấu đến tháng 12 đạt tỷ lệ 100%.

Theo ông Toàn, xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con em. Qua đó, nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và giảm thiểu rủi ro tài chính khi các em không may mắc bệnh.

"Xã mới phát động mua 300 thẻ BHYT hỗ trợ học sinh, những hộ khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực, giúp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách an sinh", ông Toàn nói.

Theo số liệu tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 640.797 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,90%, tăng so với mức 93% của năm học 2014 - 2015. Trong đó, nhiều trường học đã đạt độ bao phủ BHYT 100%.

Đáng chú ý, trong năm 2026, hơn 12,7 tỷ đồng từ quỹ BHYT được trích để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Nguồn kinh phí này góp phần hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe tại trường học, tăng cường điều kiện bảo vệ sức khỏe cho người học.

Hướng đến 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Hơn 7.300 học sinh trên địa bàn phường An Phú được khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027. Ảnh: Thu Loan.

Để bảo đảm quyền lợi của HSSV, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai thường xuyên rà soát, cập nhật và quản lý thông tin người tham gia. Đồng thời, công tác giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

BHXH tỉnh cũng phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khám, chữa bệnh. Qua đó, giúp HSSV và phụ huynh hiểu rõ chính sách, chủ động tham gia, duy trì BHYT đầy đủ, liên tục.

Cùng với đó, ngành BHXH phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở giáo dục triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Các giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2026 - 2027, góp phần bảo đảm các em được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội Gia Lai tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế cho sinh viên.

Ông Đặng Văn Lý, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, cho biết, trong năm học 2026 - 2027, việc sắp xếp, sáp nhập các trường học đặt ra không ít khó khăn đối với công tác vận động HSSV tham gia BHYT. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT HSSV, với mục tiêu đạt tỷ lệ tham gia 100%.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT ký hướng dẫn liên ngành, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT HSSV, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp trong năm học mới.

Theo ông Lý, tại các vùng khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, BHXH tỉnh kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh.

“Đặc biệt, chúng tôi trực tiếp đến các đơn vị trường học để tuyên truyền, vận động những học sinh trong năm học 2025 - 2026 chưa tham gia BHYT, nhằm bảo đảm trong năm học 2026 - 2027, các em được tham gia vào hệ thống an sinh”, ông Lý cho biết.

Tỷ lệ tham gia BHYT ngày càng cao cùng nguồn lực dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thấy chính sách BHYT HSSV đang phát huy vai trò trong hệ thống an sinh. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu bao phủ 100%, việc phối hợp giữa ngành BHXH, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và phụ huynh vẫn giữ vai trò quan trọng, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, nơi một bộ phận gia đình chưa đủ điều kiện tham gia.

Mỗi học sinh có thẻ BHYT không chỉ được bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định mà còn có thêm sự bảo vệ trước những rủi ro sức khỏe khó lường. Vì vậy, duy trì tỷ lệ tham gia cao và hướng đến bao phủ toàn bộ HSSV là giải pháp thiết thực để giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình, đồng thời góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe học đường.

Theo Hướng dẫn liên ngành số 1839/HDLN-BHXH-SGDĐT, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng, mức đóng BHYT là 113.850 đồng/tháng. Đối với HSSV là người Kinh, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, HSSV đóng 50%. HSSV có thể lựa chọn đóng theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Trường hợp tham gia theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, khi thẻ BHYT sắp hết hạn, cơ sở giáo dục có trách nhiệm đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký, đóng tiền để thẻ có giá trị sử dụng liên tục đến hết năm tài chính. Học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất, nếu tự nguyện đóng một lần 13, 14 hoặc 15 tháng vào đầu năm học thì thực hiện thu tương ứng theo thời gian đăng ký. Đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Gia Lai còn được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND. Cụ thể, HSSV là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng. HSSV không phải đóng trong thời gian được hỗ trợ, đến hết tháng 10/2026. HSSV là người dân tộc thiểu số còn lại, ngoài phần ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, HSSV đóng 20%.