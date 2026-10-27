BHXH TPHCM thông báo thời hạn đóng tiền, gia hạn thẻ BHYT năm 2027

Đối với học sinh, sinh viên, hạn nộp hồ sơ là ngày 20/12. Ảnh: H.P

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn khẩn trương thực hiện các thủ tục đóng tiền và gia hạn thẻ BHYT theo quy định.

Bảo đảm giá trị sử dụng thẻ BHYT liên tục trong dịp nghỉ lễ, Tết

Theo đó, đối với các đơn vị sử dụng lao động, để bảo đảm giá trị sử dụng thẻ BHYT liên tục trong dịp nghỉ lễ, Tết cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đồng thời gia hạn thẻ cho cả năm 2027, các đơn vị cần chuyển nộp đầy đủ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền truy thu và tiền lãi chậm đóng nếu có.

Cụ thể, chậm nhất ngày 31/10/2026, đơn vị phải đóng đủ các khoản bảo hiểm đến hết tháng 10/2026 để bảo đảm giá trị sử dụng thẻ BHYT trong tháng 11. Chậm nhất ngày 25/11/2026, hoàn tất đóng tiền đến hết tháng 11 để bảo đảm quyền lợi BHYT trong tháng 12/2026.

Đối với việc gia hạn thẻ BHYT năm 2027, các đơn vị phải hoàn thành đóng tiền đến hết tháng 12/2026 chậm nhất ngày 25/12/2026. Sau khi đóng đủ tiền, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604, ghi rõ đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027 tại Mẫu TK3-TS và gửi cơ quan BHXH.

BHXH TPHCM lưu ý, trường hợp đến ngày 31/12/2026 đơn vị vẫn còn chậm đóng thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2027. Các đơn vị cũng cần rà soát người lao động nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm và cập nhật kịp thời tình hình lao động phát sinh hằng tháng để bảo đảm số lượng thẻ BHYT được gia hạn chính xác, đúng quy định.

Đối với học sinh, sinh viên, hạn nộp hồ sơ là ngày 20/12

Với các cơ sở giáo dục và đào tạo, BHXH TPHCM đề nghị hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 chậm nhất ngày 20/12/2026 để thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2027.

Theo văn bản, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm học viên giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Đối với các cơ sở giáo dục quản lý sinh viên, tiền thu BHYT phải được chuyển trước ngày 20/12/2026. Trường hợp có từ 5.000 sinh viên tham gia trở lên nhưng chưa thu thập đầy đủ thông tin để lập hồ sơ, cơ sở giáo dục phải chuyển tiền đóng BHYT năm học 2026-2027 trước ngày 25/12/2026 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1/2027 để thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2027.

Đối với cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, thời hạn hoàn thành đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2026 là ngày 28/12/2026. Chậm nhất cùng ngày, các đơn vị phải nộp hồ sơ điện tử 603 đến cơ quan BHXH để cấp giá trị sử dụng thẻ từ ngày 1/1/2027.

BHXH TPHCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ hồ sơ, kinh phí theo hướng dẫn. Nếu chậm trễ hoặc thực hiện không đúng quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia, các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản hồi cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.