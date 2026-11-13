BHXH TPHCM tăng cường phối hợp xử lý đơn vị chậm đóng, trốn đóng
Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, cùng Quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH và VKSND, BHXH TPHCM đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHXH TPHCM sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bhxh-tphcm-tang-cuong-phoi-hop-xu-ly-don-vi-cham-dong-tron-dong-post881601.html