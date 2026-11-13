BHXH TPHCM tăng cường phối hợp xử lý đơn vị chậm đóng, trốn đóng

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể qua tay nhiều bên từ người bán, sàn thương mại điện tử đến đơn vị vận chuyển, giao hàng. Đại biểu Quốc hội đề nghị giới hạn việc thu thập dữ liệu ở mức cần thiết, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể nếu xảy ra lộ lọt thông tin.