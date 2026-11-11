BHXH TPHCM chuyển hồ sơ 152 đơn vị chậm đóng BHXH sang VKSND

VKSND Khu vực 5 - TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Cầu Kiệu và BHXH cơ sở Bình Thạnh làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Theo BHXH TPHCM, những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp người lao động, được đưa vào diện phối hợp làm việc.

Thông qua các buổi làm việc, BHXH TPHCM và VKSND khu vực phân tích nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động; yêu cầu đơn vị nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, xây dựng phương án và khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng. Đây là giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, đồng thời ngăn chặn tình trạng quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do vi phạm kéo dài.

BHXH TPHCM đã chuyển 152 hồ sơ sang VKSND khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với số tiền chậm đóng 325,52 tỷ đồng. Các VKSND khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự; 5 vụ án đã được xét xử.

BHXH TPHCM tiếp tục phối hợp với VKSND khu vực thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật với các đơn vị có hành vi vi phạm quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở thông tin, tài liệu và chứng cứ được cung cấp, VKSND khu vực xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo theo thẩm quyền, trong đó có việc ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích tại Tòa án nhân dân khi đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các đơn vị đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền chậm đóng sau thời điểm lập danh sách, BHXH TPHCM tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu công khai phản ánh sát tình hình thực tế.

VKSND Khu vực 17 - TPHCM phối hợp BHXH cơ sở Dĩ An làm việc với doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài. Ảnh: ĐÔNG SƠN

BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, chủ động khắc phục số tiền chậm đóng, trốn đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan BHXH sẽ thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP.

BHXH TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VKSND khu vực rà soát các hồ sơ đã chuyển giao, kịp thời bổ sung tài liệu, chứng cứ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ xử lý từng vụ việc; tập trung vào các đơn vị chậm đóng kéo dài, số tiền lớn, cố tình không hợp tác, đặc biệt là những trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.