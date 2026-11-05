BHXH tỉnh Ninh Bình phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Cùng dự có Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các phường: Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư; đại diện các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; các nhóm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 14 điểm cầu tại BHXH cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Lan Hương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh phát biểu khai mạc Lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh Bùi Thị Lan Hương nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi người dân nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Đối với ngành BHXH, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững.

Đồng chí cho biết: Chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người dân và toàn xã hội. BHXH giúp người lao động có nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động, giảm bớt khó khăn khi gặp rủi ro trong cuộc sống; BHYT là điểm tựa tài chính, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Đặc biệt, trong bối cảnh BHXH tỉnh Ninh Bình được tổ chức trên địa bàn rộng, với 129 xã, phường, việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị BHXH các cơ sở và các nhóm tuyên truyền chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, phường, các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín tại cộng đồng để rà soát, xác định đúng đối tượng cần tuyên truyền, vận động; nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ quyền lợi, tính ưu việt, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; chú trọng những điểm mới của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và những vấn đề người dân đang quan tâm; các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phát huy vai trò, kinh nghiệm và mạng lưới nhân viên tại cơ sở, chủ động phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, tìm kiếm người tiềm năng, xây dựng danh sách, chuẩn bị nội dung tư vấn và trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Tại buổi lễ, đại diện tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng đã phát biểu bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, quyết tâm hưởng ứng và thực hiện hiệu quả đợt ra quân, góp phần cùng BHXH tỉnh Ninh Bình hoàn thành các mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026.

Các nhóm tuyên truyền tại BHXH cơ sở Tam Điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người kinh doanh tại các chợ thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: Phan Hiếu

Ngay sau lễ phát động, 191 nhóm tuyên truyền với sự tham gia của 547 người đã triển khai tuyên truyền lưu động tại các địa điểm trung tâm tập trung đông người, các chợ thực phẩm... về vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.