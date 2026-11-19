BHXH tỉnh đồng thời gửi văn bản đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên, yêu cầu khẩn trương thực hiện nghĩa vụ đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Người dân giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH.

Theo BHXH tỉnh Lào Cai, đến hết tháng 10/2026, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 419,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chưa chuyển 207,4 tỷ đồng; số nợ của các đơn vị sử dụng lao động là 211,7 tỷ đồng, bao gồm khoản nợ khoanh 2,4 tỷ đồng của Công ty Vật tư Vinashin.

Không tính khoản nợ khoanh, số nợ của các đơn vị sử dụng lao động là 209,3 tỷ đồng, giảm 62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và giảm 9,6 tỷ đồng so với tháng trước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có số tiền chậm đóng lớn, kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến kết quả giảm chậm đóng và việc bảo đảm quyền lợi người lao động.

Theo số liệu của BHXH tỉnh, đến hết tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm nợ 8,7 tỷ đồng, chậm đóng 100 tháng; Công ty Cổ phần CARAT - Chi nhánh Lào Cai nợ 5,3 tỷ đồng, chậm đóng 132 tháng.

BHXH tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại các đơn vị chậm đóng kéo dài để đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng, hạn chế phát sinh chậm đóng mới. Đồng thời, đơn vị đề nghị UBND tỉnh có biện pháp cưỡng chế đối với các đơn vị không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực BHXH, BHYT.