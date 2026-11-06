BHXH tỉnh chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân đạt 99,96%

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của BHXH Việt Nam, từ 1-9-2026, BHXH tỉnh Tuyên Quang tiến hành chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST). Trong tổng số 1.679.852 người thuộc phạm vi chuyển đổi của BHXH tỉnh Tuyên Quang, có 1.679.118 người đã được chuyển đổi thành công; còn 734 người chưa chuyển đổi thành công, chiếm 0,04%. Tỷ lệ hoàn thành đạt 99,96%.

Kết quả chuyển đổi trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ tạo cơ sở để tiếp tục cập nhật, đồng bộ thông tin với các phần mềm nghiệp vụ liên quan, phục vụ quản lý, giải quyết chế độ và cung cấp dịch vụ công. Dữ liệu chính xác, thống nhất cũng góp phần giảm việc đối chiếu, điều chỉnh thông tin trong quá trình thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

Đối với 734 trường hợp chưa chuyển đổi thành công, BHXH tỉnh tiếp tục rà soát từng trường hợp, xác định thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất để có phương án xử lý phù hợp. Việc bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu cần gắn với đối chiếu thông tin định danh làm cơ sở thực hiện chuyển đổi lại khi đủ điều kiện.

Cũng theo thông tin từ BHXH Việt Nam, trên phạm vi toàn hệ thống, việc chuyển đổi chưa thành công chủ yếu liên quan đến sự khác biệt về thông tin cá nhân giữa các phần mềm hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ. Bên cạnh đó, một số trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi do thiếu số ĐDCN/CCCD hoặc thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là những nhóm vấn đề cần được kiểm tra, đối chiếu trong quá trình hoàn thiện dữ liệu.

Từ kết quả đã đạt được, việc hoàn thiện số trường hợp còn lại sẽ giúp BHXH tỉnh Tuyên Quang nâng cao chất lượng dữ liệu người tham gia, đáp ứng yêu cầu quản lý trong môi trường số. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn.