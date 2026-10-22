BHXH thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng đội ngũ nhân viên thu, bứt phá phát triển an sinh trên nền tảng số

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đổi mới phương thức truyền thông, phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách an sinh bao phủ sâu rộng đến từng người dân.

Phát huy vai trò “cầu nối” cơ sở, tạo đà bứt phá diện bao phủ

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (BHYT) giữ vai trò là hai trụ cột cốt lõi của hệ thống an sinh xã hội nước ta, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trực tiếp bảo đảm đời sống vật chất, sức khỏe lâu dài của nhân dân và duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ điều này, việc giữ vững và không ngừng mở rộng diện bao phủ người tham gia luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu mà Đảng bộ, chính quyền và ngành BHXH Thủ đô quyết liệt chỉ đạo triển khai.

Hàng trăm đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn, BHXH thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu, phát triển đối tượng và giải quyết chế độ kịp thời, minh bạch, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Toàn thành phố hiện có 2.746.197 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi và đạt 101,19% kế hoạch giao. Ở khối BHXH tự nguyện, thành phố đã vận động được 152.686 người tham gia, đạt tỷ lệ 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi và chạm mốc 90,48% kế hoạch. Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 8.705.298 người tham gia, đạt 96,48% dân số Thủ đô, tương ứng 99,9% chỉ tiêu được giao.

Để đạt được những con số ấn tượng nêu trên, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và nỗ lực nội tại của ngành BHXH, có sự đóng góp không nhỏ của mạng lưới các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng cùng đội ngũ nhân viên thu. Trực tiếp bám sát từng tổ dân phố, thôn xóm, khu chợ truyền thống, đội ngũ nhân viên thu chính là lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiên trì giải thích quyền lợi, lắng nghe tâm tư và vận động người lao động tự do,tiểu thương, hộ gia đình tham gia lưới an sinh.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên khẳng định mục tiêu đưa chính sách an sinh bao phủ sâu rộng đến từng người dân. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định mục tiêu đưa chính sách an sinh bao phủ sâu rộng đến từng người dân, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh: “Đội ngũ nhân viên thu là lực lượng trực tiếp củng cố niềm tin của nhân dân với chính sách an sinh xã hội. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn muốn đạt hiệu quả thực chất phải xuất phát từ hoàn cảnh, mức thu nhập và tâm lý của từng nhóm đối tượng; nội dung phải giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu, lấy việc bảo vệ quyền lợi lâu dài của người dân làm thước đo cao nhất”.

Lãnh đạo BHXH thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc cùng các tổ chức hỗ trợ phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát dữ liệu người chưa tham gia, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội liên tục biến động cùng hệ thống chính sách, pháp luật được hoàn thiện đặt ra yêu cầu mới ngày càng khắt khe.

Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH thành phố Hà Nội Dương Thị Minh Châu trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Tại chương trình, một mặt cung cấp các quy định mới về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, mặt khác, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH thành phố Hà Nội Dương Thị Minh Châu đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Bà Dương Thị Minh Châu chia sẻ: “Một trong các nội dung trọng tâm được BHXH Hà Nội tập trung phổ biến hiện nay là Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội đặc thù của Thủ đô. Việc trang bị kịp thời các quy định này giúp nhân viên thu nắm chắc cơ chế tài chính ưu việt của thành phố, qua đó tuyên truyền đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo đảm quyền lợi an sinh không để sót bất kỳ trường hợp khó khăn nào”.

Đổi mới truyền thông đa kênh, làm chủ tiện ích số phục vụ người dân

Bước vào kỷ nguyên số hóa toàn diện, hành vi tiếp nhận thông tin của người dân Thủ đô đã thay đổi căn bản. Việc tìm kiếm thông tin nhanh, thói quen tương tác trực tuyến qua mạng xã hội đòi hỏi công tác tuyên truyền của ngành BHXH phải chuyển biến linh hoạt từ phương thức truyền thống sang môi trường số, bảo đảm thông tin chính xác, nhanh chóng và có tính thuyết phục cao.

Chia sẻ về nội dung này, Thạc sĩ Đào Duy Khánh (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH thành phố Hà Nội) nhấn mạnh: “Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT trong thời đại số đòi hỏi phải có chiến lược truyền thông chính sách trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, YouTube và TikTok. Đội ngũ nhân viên thu cần có phương pháp xây dựng nội dung ngắn gọn, trực quan hóa bằng infographic, đồ họa số, video ngắn hướng dẫn thao tác đóng nộp trực tuyến và tổ chức các buổi giải đáp thắc mắc tương tác cao”.

Đáng chú ý, trong dịp này, nhân viên thu được hướng dẫn cụ thể cách phân loại đối tượng trên không gian số, bao gồm cách tiếp cận lao động trẻ, sinh viên mới ra trường trên các nền tảng video ngắn bằng thông điệp về tính tích lũy lâu dài. Cùng với đó là kỹ năng kết nối với nhóm phụ huynh, tiểu thương và lao động tự do qua các nhóm Zalo cộng đồng, Facebook tổ dân phố.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, chị Nguyễn Thị Thơm, nhân viên Bảo hiểm Nhân thọ phường Sơn Tây, kiêm nhân viên hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH ở khu vực xã Kiều Phú chia sẻ: “Việc nắm chắc các quy định mới về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng tôi có thể tư vấn chính sách, bảo đảm lợi ít tốt nhất, phù hợp nhất cho các hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT. Hơn 10 năm gắn bó với công tác này, cá nhân tôi đã vận động hàng trăm người tham gia, được thụ hưởng chính sách BHYT và BHXH tự nguyện. Với những kiến thức được cập nhật lần này, cá nhân tôi sẽ tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế - Vì an sinh Thủ đô” để mỗi người dân hiểu rõ chính sách ưu việt của nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua việc đồng bộ nâng cao cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng số, BHXH thành phố Hà Nội không chỉ củng cố vị thế của đội ngũ nhân viên thu mà còn khẳng định cam kết chuyển đổi số vì sự phục vụ nhân dân. Việc làm chủ công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên thu, giảm thiểu thủ tục hành chính giấy tờ, mà còn nâng cao trải nghiệm hài lòng của người dân khi thực hiện nghĩa vụ an sinh trên môi trường mạng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và cách làm bài bản, ngành BHXH Thủ đô cùng mạng lưới hỗ trợ cơ sở quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu an sinh năm 2026, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu dài cho mọi tầng lớp nhân dân./.