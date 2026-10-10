BHXH Ninh Bình, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đón tiếp người dân đến khám bệnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn

Tại BHXH cơ sở Yên Khánh, để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị luôn chú trọng các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thế, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Yên Khánh cho biết: BHXH cơ sở Yên Khánh luôn xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, chú trọng triển khai thực hiện. Đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH. Vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH, đẩy mạnh hỗ trợ nộp hồ sơ và giải quyết TTHC nhằm giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi đối với doanh nghiệp và minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC. Đến hết tháng 9/2026, BHXH cơ sở Yên Khánh đã thực hiện tiếp nhận 27.895 hồ sơ, trong đó, có 24.104 nộp qua hình thức giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 86,41%.

Nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN được người dân thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Là doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động giao dịch với ngành BHXH, Công ty TNHH xuất khẩu và đầu tư Thành Hoá (xã Khánh Nhạc) đã gặp nhiều thuận lợi trong thực hiện các TTHC trực tuyến.

Chị Mai Thị Nhàn, kế toán Công ty cho biết: Tôi là người phụ trách công tác bảo hiểm của công ty nên thường xuyên đi giao dịch tại BHXH cơ sở Yên Khánh. Nếu như trước kia mỗi lần phát sinh thủ tục, tôi phải chuẩn bị và đến trực tiếp cơ quan BHXH nộp hồ sơ giấy, rất mất thời gian và chi phí. Kể từ khi ngành BHXH đẩy mạnh thực hiện các giao dịch điện tử, người làm chính sách tại doanh nghiệp như tôi rất thuận lợi mỗi khi đi giải quyết TTHC như: báo tăng, giảm số lượng lao động, thực hiện thủ tục khi người lao động ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức...Đồng thời, nhờ vào hệ thống giải quyết TTHC mà doanh nghiệp chúng tôi còn kiểm tra được tiến độ giải quyết TTHC của đơn vị mình.

Người lao động tại Công ty TNHH xuất khẩu và đầu tư Thành Hoá (xã Khánh Nhạc).

Cùng với việc đẩy mạnh giải quyết TTHC trực tuyến, BHXH cơ sở Yên Khánh còn chú trọng đồng bộ dữ liệu CCCD của người tham gia với dữ liệu dân cư. Tính đến hết tháng 9/2026, BHXH cơ sở Yên Khánh đã đồng bộ được cho 177.198 người, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số người cơ quan BHXH quản lý cấp thẻ BHYT. Đây là cơ sở để cải cách TTHC khi người dân đi khám chữa bệnh BHYT. Theo số liệu ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc địa bàn BHXH cơ sở Yên Khánh được phân cấp quản lý đã thực hiện được 235.035 lượt tra cứu khám chữa bệnh bằng CCCD, chiếm 99,69% tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT.

Tại Bệnh viện đa khoa Yên Khánh, hàng ngày có hơn 200 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, trong đó có hơn 98% bệnh nhân có thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi KCB, Bệnh viện đã tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng quy trình khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, nâng cao y đức, quy tắc ứng xử cho đội ngũ y, bác sĩ…

Người bệnh được bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh thăm khám, chẩn đoán bằng thiết bị máy móc hiện đại.

Bác sỹ Lê Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh cho biết: Việc KCB BHYT bằng CCCD hoặc tài khoản VneID mang lại nhiều lợi ích cho cả người bệnh và cơ sở y tế, thúc đẩy CCHC, chuyển đổi số lĩnh vực y tế, tạo nên hệ sinh thái về dữ liệu dân cư. Cơ sở y tế đã thay thế các thủ tục giấy truyền thống bằng các thủ tục trực tuyến hiện đại, khoa học, chỉ cần quét mã QR là mọi thông tin của người bệnh được thể hiện trên hệ thống, giúp nhân viên y tế cập nhật nhanh chóng, minh bạch hoá, bảo mật thông tin cho người bệnh. Việc tích hợp dữ liệu còn kiểm soát được chi phí, tránh được tình trạng trục lợi BHYT, mượn thẻ BHYT...Người dân đi KCB chỉ cần mang theo CCCD hoặc điện thoại thông minh có tích hợp tài khoản VneID là có thể tra cứu thông tin, đăng ký KCB.

Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh là 25 thủ tục, trong đó có 23/25 là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, còn 2/25 là dịch vụ công trực tuyến một phần. Hàng năm, BHXH tỉnh đã thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình để giảm thành phần hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành theo Đề án 06... nhằm hướng tới giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính.

Người dân bấm số tự động để làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Hậu.

Đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, BHXH tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn, tích cực chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng lao động (quản lý người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN), đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT (UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục ...) và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, cơ quan Công an để thu thập số định danh cá nhân, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT cập nhật vào dữ liệu quản lý người tham gia BHXH, BHYT.

Đến hết tháng 9/2026 trên địa bàn tỉnh đã có 3.455.820/3.457.845 người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số BHXH, đạt tỷ lệ 99,94%. Việc sử dụng số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số BHXH giúp đảm bảo liên thông và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, phục vụ công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục.

Người dân chỉ cần dùng một dãy số duy nhất là số CCCD (số định danh cá nhân) để tham gia, tra cứu và giải quyết các chế độ. Đồng thời, dễ dàng tích hợp, tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID, VssID về lịch sử đóng, thời gian tham gia và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Việc người tham gia BHXH, BHYT sử dụng số định danh cá nhân, CCCD khi thực hiện TTHC còn giúp cơ quan BHXH thống nhất mã định danh, làm sạch dữ liệu dân cư và hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp thông tin hoặc sai sót.

Hệ thống máy chủ do Phòng CNTT-Chuyển đổi số (BHXH tỉnh) quản lý và vận hành.

Đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã xác định rõ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là thước đo năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành. Để công tác chuyển đổi số của BHXH tỉnh Ninh Bình ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, ngành BHXH hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tiếp tục rà soát, tối ưu hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng và các thiết bị CNTT, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý công việc của ngành. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các bộ, ngành; khai thác hiệu quả dữ liệu hiện có để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, tăng cường sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, đặc biệt là Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Eoffice, nhằm giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID và tài khoản VNeID trong giao dịch BHXH, BHYT; giúp tối giản thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người tham gia.

Các thủ tục, nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh đều vận hành trên các hệ thống phần mềm, trực tuyến.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy, thân thiện. Cán bộ có trình độ chuyên môn sâu nghiệp vụ, thành thạo trong ứng dụng số, tinh thần làm hết việc chứ không phải làm hết giờ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan việc triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các tiện ích chuyển đổi số của Chính phủ như: ứng dụng BHXH số VssID, ứng dụng VneID, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin, nhận kết quả TTHC qua Cổng dịch công quốc gia.

Hiện số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đăng ký giao dịch BHXH điện tử đạt 79,2%; số đơn vị sử dụng lao động sử dụng ký số đạt 95,8%; toàn tỉnh có 99,8% cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện KCB BHYT bằng CCCD. Trong tháng 9/2026, đã có 889.564 lượt người sử dụng CCCD đi KCB, số lượt tra cứu thành công đạt tỷ lệ 89,2%, tăng so với tháng 8 là 0,04%…