BHXH Lâm Đồng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ

BHXH tỉnh Lâm Đồng lắng nghe tâm tư, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính của ông Huỳnh Tấn Đạt ở xã Đạ Huoai

Từ một vướng mắc dữ liệu đến cách phục vụ chủ động

Tháng 7/2026, trong quá trình đăng nhập ứng dụng VssID để theo dõi quá trình tham gia BHXH, ông Huỳnh Tấn Đạt ở xã Đạ Huoai phát hiện số điện thoại hiển thị trên ứng dụng không trùng khớp với số điện thoại chính chủ đã đăng ký. Lo ngại thông tin cá nhân có thể bị sai lệch, tháng 9/2026, ông Đạt đã gửi đơn đề nghị BHXH tỉnh kiểm tra, xác minh và khắc phục.

Tiếp nhận phản ánh, cơ quan BHXH tiến hành đối soát thông tin trên các phần mềm nghiệp vụ, đồng thời, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc BHXH Việt Nam xác minh nguyên nhân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Sơn (bên trái) trực tiếp lắng nghe và giải quyết vướng mắc cho ông Huỳnh Tấn Đạt (bên phải), xã Đạ Huoai

Trong quá trình xử lý, ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo nếu ông Đạt không thể thu xếp đến trụ sở BHXH cơ sở Đạ Tẻh thì đơn vị cơ sở chủ động phối hợp với UBND xã Đạ Huoai đến tận nơi cư trú của công dân để làm việc, đối thoại, xác minh trực tiếp.

Nhận được văn bản trả lời của BHXH tỉnh, ông Đạt đã chủ động đến trụ sở BHXH tỉnh để làm việc. Tại buổi làm việc, ông Đạt được giải thích cụ thể về vấn đề sai lệch thông tin và hướng dẫn xử lý. Kết thúc buổi làm việc, ứng dụng VssID của ông đã hiển thị chính xác số điện thoại chính chủ.

Chia sẻ về quá trình giải quyết, ông Đạt bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần trách nhiệm và cách làm chủ động của cơ quan BHXH. Ông cho rằng việc cơ quan từ tỉnh đến cơ sở trao đổi rõ ràng, thông tin cụ thể về hướng xử lý giúp người dân hiểu được kiến nghị của mình đang được giải quyết đến đâu, đồng thời tạo thêm niềm tin vào quá trình thực hiện chính sách.

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Câu chuyện tuy xuất phát từ một lỗi dữ liệu cá nhân nhưng cho thấy yêu cầu quan trọng trong chuyển đổi số: công nghệ phải đi cùng trách nhiệm phục vụ. Khi người dân gặp khó khăn, cơ quan BHXH không chỉ hướng dẫn các bước thực hiện mà cần theo sát quá trình xử lý, phối hợp các đơn vị liên quan và thông tin rõ ràng để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Đẩy mạnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

Từ những tình huống cụ thể trong thực tiễn, BHXH tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác. Mục tiêu là giảm thời gian, công sức đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp.

Lũy kế đến hết tháng 9, cùng với việc mở rộng giao dịch điện tử, ngành BHXH tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu người tham gia.

Đến hết tháng 9/2026, có 2.974.703/2.976.124 người tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,95%. Toàn tỉnh tiếp nhận 361.082 hồ sơ và trả kết quả giải quyết 355.245 hồ sơ.

Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao độ chính xác của thông tin, hỗ trợ xác thực danh tính và tạo thuận lợi khi người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Việc ứng dụng công nghệ còn được triển khai thông qua VssID, các kênh tư vấn trên mạng xã hội, email, cổng thông tin điện tử và hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Cơ quan BHXH đã hỗ trợ người tham gia đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho 6.214 lượt người trong 9 tháng năm 2026.

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Việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được chú trọng triển khai. Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản đạt 83,96%, tương ứng 49.653 người. So với mức 74,43% vào tháng 1/2026, tỷ lệ này tăng 9,53 %, thêm 6.738 người nhận tiền qua tài khoản. Đối với trợ cấp BHXH một lần, tỷ lệ thanh toán qua tài khoản đạt 99,05%; trợ cấp thất nghiệp đạt 100%.

Quá trình chuyển đổi vẫn còn những khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen với thẻ ATM và ứng dụng ngân hàng. Vì vậy, BHXH tỉnh xác định không chỉ vận động người dân chuyển sang hình thức thanh toán mới mà cần hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ trực tiếp để người thụ hưởng có thể sử dụng thuận tiện và an toàn.

Với những trường hợp người cao tuổi neo đơn, người ốm đau hoặc ở vùng sâu, vùng xa chưa đủ điều kiện mở tài khoản, ngành tiếp tục duy trì phương thức chi trả tiền mặt phù hợp, bảo đảm quyền lợi không bị gián đoạn.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ trực tuyến hay tỷ lệ người nhận tiền qua tài khoản mà còn ở khả năng giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo vệ thông tin cá nhân và giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.

Khi mỗi phản ánh được lắng nghe, mỗi hồ sơ được xử lý đúng hạn và mỗi quyền lợi được bảo đảm, sự hài lòng của người dân sẽ trở thành thước đo thiết thực cho hiệu quả cải cách hành chính của ngành BHXH.

Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn nhấn mạnh, chuyển đổi số phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số. Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn

Đối với những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan hướng dẫn trực tiếp, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, quyền lợi được giải quyết đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

"Thông điệp mà BHXH Lâm Đồng luôn tâm niệm: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mang lại sự tiện lợi, an tâm và hạnh phúc cho người thụ hưởng”, ông Đặng Hồng Tuấn chia sẻ.