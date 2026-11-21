Tuyên truyền chính sách BHXH tại xã Quảng Khê

Đây là đợt cao điểm nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu, giảm số tiền chậm đóng và bảo đảm 100% người tham gia đủ điều kiện không bị gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương phối hợp rà soát, đối chiếu số lao động, mức tiền lương làm căn cứ đóng và kịp thời gửi đầy đủ hồ sơ phát sinh theo quy định. Về tiến độ nộp tiền, các đơn vị phải hoàn thành nghĩa vụ đóng đến hết tháng 11/2026 và các khoản chậm đóng (nếu có) chậm nhất vào ngày 30/11/2026. Đặc biệt, chậm nhất đến ngày 25/12/2026, đơn vị sử dụng lao động phải hoàn tất nghĩa vụ đóng đến hết tháng 12/2026 cùng toàn bộ số tiền chậm đóng phát sinh để làm cơ sở gia hạn thẻ BHYT năm 2027. Người sử dụng lao động sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để việc chậm đóng, trốn đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Hỗ trợ cài đặt BHXH số cho người dân tại xã Quảng Khê

Đối với hệ thống nội bộ, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các cơ sở rà soát, phân loại đơn vị; phân công viên chức trực tiếp theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đọng và kịp thời báo cáo các trường hợp có dấu hiệu trốn đóng để xử lý. Các cơ sở và phòng nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ, cập nhật dữ liệu chính xác và báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh chậm nhất vào ngày 26/12/2026.