BHXH Hà Nội: Học tập suốt đời gắn với làm chủ công nghệ số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ được BHXH thành phố Hà Nội triển khai linh hoạt bằng nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Các hoạt động được thực hiện thông qua Cổng Thông tin điện tử, ứng dụng VssID - BHXH số và các nhóm truyền thông số của ngành.

Cán bộ BHXH cơ sở Long Biên tư vấn, hỗ trợ người lao động tra cứu thông tin. Ảnh: B.Duy

Điểm nhấn của Tuần lễ năm nay là gắn việc học tập với thực tiễn công tác. Cán bộ, viên chức, người lao động được khuyến khích nâng cao kỹ năng số, sử dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, tăng cường nhận thức về an toàn thông tin và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ xây dựng báo cáo, tự động hóa một số quy trình văn phòng.

Cùng với đó, BHXH thành phố phát động xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, khuyến khích mỗi cán bộ đăng ký tự học ít nhất một kỹ năng số thiết thực. Ngành cũng triển khai “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa của BHXH thành phố và các BHXH cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch BHXH, BHYT điện tử.

Tại các BHXH cơ sở, hoạt động hưởng ứng được gắn với nhiệm vụ phục vụ người dân ngay tại địa bàn. Các đơn vị chủ động phối hợp với UBND phường, xã, Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình kết hợp hướng dẫn kỹ năng số. Trong đó, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người hưởng lương hưu và những người còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ sử dụng VNeID, VssID, tra cứu thông tin BHYT và nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.