Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH thành phố Đồng Nai phát động Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Đinh Mùi”. Chương trình nhằm huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH, BHYT.

BHXH Đồng Nai phát động Chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXH Đồng Nai

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, gắn với mục tiêu thực hiện BHXH, BHYT toàn dân được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Thông qua chương trình, BHXH thành phố Đồng Nai cũng vận động viên chức, người lao động trong toàn ngành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thẻ BHYT hoặc chưa tham gia BHXH, góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, BHXH thành phố tập trung thông tin, tuyên truyền và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký đồng hành. Căn cứ nguồn kinh phí huy động được, BHXH thành phố và BHXH các cơ sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách người thụ hưởng, hướng dẫn thủ tục tham gia và tổ chức trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH. Các hoạt động dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12, kịp thời hỗ trợ người dân trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Mỗi thẻ BHYT được trao tặng sẽ giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau. Trong khi đó, sổ BHXH là điểm tựa để người lao động tích lũy thời gian tham gia, từng bước hướng tới quyền lợi lương hưu và cuộc sống ổn định khi về già. Không chỉ mang giá trị vật chất, chương trình còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn trong cuộc sống.

BHXH thành phố trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng hưởng ứng, đóng góp cho chương trình. Mỗi sự chung tay, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giúp thêm nhiều người dân được tham gia BHXH, BHYT, được bảo vệ và chăm lo tốt hơn về sức khỏe, cuộc sống, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và xây dựng nền an sinh xã hội bền vững.