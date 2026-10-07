BHXH Đà Nẵng giới thiệu các tiện ích số về an sinh xã hội tại Festival Thanh niên

Trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số

Tại Festival Thanh niên Đà Nẵng vừa qua, BHXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gian hàng triển lãm, tư vấn và hướng dẫn các tiện ích chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Tại gian hàng, cán bộ BHXH thành phố trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thông tin khám, chữa bệnh BHYT; kiểm tra giá trị sử dụng, mức hưởng của thẻ; thông tin nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và lịch sử chi phí điều trị.

Gian hàng triển lãm, tư vấn và hướng dẫn các tiện ích chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội của BHXH TP. Đà Nẵng thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên.

Một nội dung được tập trung hướng dẫn là tích hợp thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế thẻ giấy truyền thống. Người dân cũng được hỗ trợ tra cứu quá trình đóng BHXH, rà soát thông tin cá nhân và đề nghị điều chỉnh khi phát hiện sai sót.

Bên cạnh đó, người tham gia được hướng dẫn nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam. Hình thức hướng dẫn trực tiếp giúp người dân làm quen với quy trình giao dịch điện tử và chủ động sử dụng các dịch vụ số.

Hoạt động có sự phối hợp giữa Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số của BHXH thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng và Đoàn Thanh niên cơ quan.

Festival Thanh niên Đà Nẵng có nhiều hoạt động như triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên năm 2026”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số, cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng AI và chương trình tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến”.

Triển lãm giới thiệu các không gian như: Ngôi nhà số cộng đồng, Trạm Tương lai, Không gian Khơi nguồn sáng tạo, Không gian Di sản số và Không gian Thanh niên số. Dịp này, Thành Đoàn ra mắt ứng dụng “AI kết nối - Áo xanh hành động” với thông điệp “Thu hẹp khoảng cách - Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển của Đà Nẵng” và ứng dụng “Tammi OA” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh

Trong chuyển đổi số ngành BHXH, BHXH thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển đổi mã số BHXH sang định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 2,6 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn thành phố. BHXH Đà Nẵng cũng đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, tối ưu hóa thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ứng dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử trên VssID và VNeID (định danh điện tử mức độ 2), tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Tư vấn tra cứu thông tin khám, chữa bệnh BHYT.

Cùng với đó, ngành BHXH triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, hướng dẫn người dân cập nhật và đồng bộ dữ liệu chuẩn hóa. Việc phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 tại các phường, xã góp phần đưa các tiện ích số của ngành BHXH tiếp cận trực tiếp người dân, hộ gia đình và người lao động trên địa bàn.

Theo lãnh đạo BHXH thành phố Đà Nẵng, việc lấy dữ liệu làm trung tâm và trải nghiệm của người dân làm thước đo hiệu quả chính là mục tiêu then chốt mà ngành BHXH Đà Nẵng hướng tới. Qua đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng thành đô thị thông minh, hiện đại và văn minh.