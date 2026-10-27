BFGoodrich KO3 Caravan 2026: Hành trình 630 km xuyên biên giới Thái Lan – Lào thử sức lốp địa hình

BFGoodrich vừa tổ chức chương trình trải nghiệm lái xe thường niên All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 với chủ đề "Cross Borders" (Hành trình xuyên biên giới). Sự kiện diễn ra từ ngày 1/10/2026, kéo dài 5 ngày 4 đêm, quy tụ 52 thành viên đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines.

BFGoodrich KO3 Caravan 2026 là hành trình 630 km xuyên biên giới Thái Lan – Lào

Trong hành trình dài 630 km, đoàn xe di chuyển qua nhiều cung đường tại Thái Lan và Lào, từ đường nhựa, đường đèo núi quanh co đến những đoạn đường đất, sỏi đá và địa hình thử thách. Chương trình được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho người tham gia trải nghiệm kỹ năng lái xe, đồng thời kiểm chứng khả năng vận hành của dòng lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3.

Hành trình 630 km với nhiều thử thách địa hình

Khác với những chương trình caravan thông thường, BFGoodrich KO3 Caravan 2026 được xây dựng xoay quanh ba thử thách chính gồm Skill Border (vượt giới hạn kỹ năng lái), Terrain Border (chinh phục sự thay đổi địa hình) và Cultural Border (khám phá sự khác biệt văn hóa).

Đoàn di chuyển qua các địa danh tại khu vực Đông Bắc Thái Lan trước khi vượt biên giới sang thủ đô Viêng Chăn của Lào và trở về Udon Thani

Với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Khon Kaen, đoàn xe xuất phát từ Khon Kaen (Thái Lan), di chuyển qua các địa danh tại khu vực Đông Bắc Thái Lan trước khi vượt biên giới sang thủ đô Viêng Chăn của Lào và trở về Udon Thani.

Trong ngày đầu tiên, đoàn thực hiện chặng đường dài hơn 320 km từ Khon Kaen đến Chiang Khan. Điểm nhấn của chặng này là khu vực hẻm núi Nam Nao với những cung đường quanh co, liên tục thay đổi hướng lái giữa khung cảnh núi rừng.

Trong ngày đầu tiên, đoàn thực hiện chặng đường dài hơn 320 km từ Khon Kaen đến Chiang Khan

Sang ngày thứ hai, đoàn tiếp tục hành trình khoảng 150 km qua Loei, tiến về biên giới Thái Lan – Lào để đến thủ đô Viêng Chăn. Ngoài trải nghiệm lái xe, các thành viên còn có dịp khám phá cảnh quan dọc sông Mekong và tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương.

Ở chặng cuối, sau khi ghé thăm Phra That Luang, công trình văn hóa nổi tiếng tại Viêng Chăn, đoàn xe trở lại Udon Thani trên quãng đường hơn 160 km.

Đáng chú ý, khu vực Phu Foi Lom trở thành một trong những điểm thử thách địa hình cuối cùng của hành trình, nơi người tham gia tiếp tục trải nghiệm khả năng kiểm soát phương tiện và độ bám của lốp trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Thông qua chương trình, BFGoodrich muốn tạo ra một hành trình trải nghiệm thực tế, kết hợp giữa kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng thích ứng với địa hình và sự kết nối của cộng đồng đam mê off-road trong khu vực.

BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 có gì nổi bật?

Đồng hành cùng đoàn xe trong suốt hành trình là BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, dòng lốp đa địa hình được phát triển dành cho xe bán tải, SUV và những phương tiện thường xuyên di chuyển trên các cung đường phức tạp.

Đồng hành cùng đoàn xe trong suốt hành trình là BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, dòng lốp đa địa hình

Đây là thế hệ kế nhiệm BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, được nhà sản xuất cải tiến tập trung vào ba yếu tố gồm độ bền, khả năng bám đường và tuổi thọ gai lốp.

Một trong những công nghệ đáng chú ý trên KO3 là CoreGard, được thiết kế nhằm tăng cường độ cứng cáp của phần hông lốp. Kết hợp với cấu trúc khối gai so le cải tiến Advanced Deflection Design, công nghệ này giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng khi lốp xe tiếp xúc với sỏi đá hoặc các vật cản trên đường địa hình.

Một trong những công nghệ đáng chú ý trên KO3 là CoreGard, được thiết kế nhằm tăng cường độ cứng cáp của phần hông lốp

Đối với những phương tiện thường xuyên di chuyển off-road, hông lốp là khu vực dễ chịu tác động từ đá nhọn, gờ đất hoặc các chướng ngại vật. Do đó, việc tăng cường độ bền tại vị trí này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng vận hành trên địa hình phức tạp.

Bên cạnh độ bền, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 còn được cải tiến về thiết kế gai lốp nhằm tăng khả năng bám đường.

Cụ thể, sản phẩm sử dụng thiết kế vai lốp hình răng cưa kết hợp các thanh chống bám bùn Mud Phobic Bars, giúp hạn chế bùn đất tích tụ tại khu vực gai lốp. Hợp chất cao su mặt gai cũng được cải tiến nhằm hỗ trợ lực kéo và khả năng kiểm soát phương tiện trên những bề mặt khác nhau.

Theo BFGoodrich, các cải tiến này giúp KO3 thích ứng tốt hơn với nhiều điều kiện vận hành, từ đường đất, sỏi đá đến những khu vực bùn lầy.

Một yếu tố khác được nhà sản xuất chú trọng là tuổi thọ sử dụng. BFGoodrich KO3 sở hữu thiết kế diện tích tiếp xúc mặt đường được tối ưu hóa, kết hợp hệ thống rãnh gai phụ tự khóa 3D.

Cấu trúc này được phát triển nhằm phân bổ lực tác động đồng đều hơn trên bề mặt lốp, góp phần hạn chế tình trạng mòn không đều và kéo dài tuổi thọ gai lốp.

Những cải tiến về cấu trúc và vật liệu cho thấy BFGoodrich tiếp tục hướng KO3 đến nhóm người dùng cần một bộ lốp có thể đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến khám phá địa hình.

Đại diện Việt Nam góp mặt trong hành trình xuyên biên giới

BFGoodrich KO3 Caravan 2026 tiếp tục có sự tham gia của các đại diện đến từ Việt Nam, bên cạnh những chuyên gia và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô tại Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines.

BFGoodrich KO3 Caravan 2026 tiếp tục có sự tham gia của các đại diện đến từ Việt Nam

Đây không phải lần đầu cộng đồng yêu thích xe địa hình Việt Nam góp mặt trong các chương trình trải nghiệm do BFGoodrich tổ chức. Trước đó, năm 2024, các khách mời Việt Nam đã tham gia hành trình xuyên biên giới Lào – Việt Nam. Đến năm 2025, chương trình caravan tiếp tục được tổ chức tại miền Bắc Thái Lan với cung đường nổi bật gồm hơn 4.000 khúc cua.

Trong số những đại diện Việt Nam từng đồng hành cùng BFGoodrich có anh Bùi Hữu Việt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam, người đã tham gia cả hai hành trình trước đó.

Sự góp mặt của các thành viên Việt Nam trong chuỗi hoạt động caravan khu vực cũng phản ánh sự quan tâm của cộng đồng người dùng xe bán tải, SUV và xe hai cầu đối với các hoạt động trải nghiệm lái xe địa hình.

Tại Việt Nam, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 đã được giới thiệu từ năm 2024, với nhiều lựa chọn kích thước dành cho xe bán tải, SUV và xe đa địa hình.

Với đặc điểm giao thông và địa hình đa dạng, từ cao tốc, đường đô thị đến các cung đường đèo núi, đường đất, nhu cầu sử dụng những dòng lốp có khả năng thích ứng với nhiều loại mặt đường đang tạo ra thêm lựa chọn cho người dùng ô tô.

Đặc biệt, đối với nhóm khách hàng sử dụng xe bán tải hoặc SUV hai cầu để kết hợp di chuyển hằng ngày và du lịch khám phá, lốp đa địa hình là một trong những trang bị cần được cân nhắc để phù hợp với điều kiện vận hành.

Khép lại hành trình 630 km xuyên biên giới Thái Lan – Lào, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đam mê xe địa hình tại Đông Nam Á.

Thông qua chuỗi chương trình caravan thường niên, BFGoodrich tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm thực tế, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng người dùng xe bán tải, SUV và off-road trong khu vực.