Beyoncé tiết lộ điều ít ai ngờ sau 20 năm sống với Jay-Z

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí i-D, Beyoncé đã tiết lộ những câu chuyện ít người biết về đám cưới bí mật của cô và Jay-Z vào năm 2008. Nữ ca sĩ cho biết cả hai quyết định tổ chức một buổi lễ nhỏ tại nhà riêng, thay vì lựa chọn địa điểm xa hoa hay sự kiện hoành tráng như nhiều người tưởng tượng.

"Chúng tôi tổ chức một đám cưới rất nhỏ tại nhà. Chúng tôi nói với các khách mời rằng mình đang tổ chức một bữa tiệc. Không ai biết họ đến dự đám cưới của chúng tôi, ngoại trừ bố mẹ và một vài người bạn", Beyoncé chia sẻ.

Những hình ảnh trong đám cưới của Beyoncé và Jay-Z.

Hôn lễ diễn ra ngày 4/4/2008 tại căn penthouse của Jay-Z ở New York, Mỹ, với khoảng 40 khách mời. Theo People, một số ngôi sao được cho là có mặt trong buổi lễ gồm Kelly Rowland, Gwyneth Paltrow, Chris Martin và Michelle Williams.

Bên cạnh câu chuyện về hôn lễ bí mật, Beyoncé còn tiết lộ chiếc váy cưới của mình được thiết kế bởi mẹ ruột, bà Tina Knowles. "Chiếc váy yêu thích nhất mà mẹ từng thiết kế cho tôi chính là váy cưới. Nó đơn giản một cách tuyệt đẹp và được tạo nên bằng tình yêu của mẹ", nữ ca sĩ bày tỏ.

Beyoncé nhấn mạnh việc mặc trang phục do mẹ thiết kế có ý nghĩa đặc biệt, thậm chí quan trọng hơn bất kỳ chiếc váy nào đến từ các nhà mốt danh tiếng. Thiết kế váy cưới của cô có phần ngực cúp hình trái tim, chi tiết xếp nếp ở eo cùng những họa tiết hoa lớn, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và lãng mạn.

Beyoncé và Jay-Z gặp nhau lần đầu khoảng năm 2000, bắt đầu hẹn hò vào năm 2001 và đính hôn ngày 4/12/2007, đúng dịp sinh nhật nam rapper. Sau gần 20 năm chung sống, cặp đôi có ba người con gồm Blue Ivy (14 tuổi), cùng cặp song sinh Rumi và Sir (9 tuổi).

Beyoncé và Jay-Z gặp nhau lần đầu khoảng năm 2000, bắt đầu hẹn hò vào năm 2001 và đính hôn ngày 4/12/2007.

Dù được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Mỹ, cuộc hôn nhân của Beyoncé và Jay-Z cũng từng trải qua sóng gió. Năm 2017, Jay-Z công khai thừa nhận chuyện ngoại tình trong cuộc phỏng vấn với The New York Times. Tuy nhiên, cả hai vẫn lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong cuộc trò chuyện với Harper's Bazaar năm 2021, Beyoncé từng chia sẻ rằng tuổi 30 là giai đoạn cô tập trung xây dựng gia đình và nhận ra cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân luôn cố gắng thiết lập ranh giới rõ ràng giữa hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu và đời sống riêng tư.

Beyoncé từng chia sẻ rằng tuổi 30 là giai đoạn cô tập trung xây dựng gia đình và nhận ra cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn sự nghiệp.

Sau gần hai thập kỷ bên nhau, Beyoncé và Jay-Z vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Những tiết lộ mới nhất về đám cưới năm xưa vì thế càng khiến câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhận được sự quan tâm từ công chúng.