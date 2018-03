Bêu tên chung cư vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, yêu cầu lập đoàn kiểm tra, công khai các chung cư, chủ đầu tư vi phạm phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không cấp chủ trương đầu tư dự án mới.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 30/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở Xây dựng và Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp tục thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác PCCC tại chung cư. Các tòa nhà, chủ đầu tư có vi phạm PCCC phải công bố công khai và yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục.

chung cư vi phạm phòng cháy, chữa cháy sẽ bị bêu tên. (Ảnh minh họa)

Đối với các tòa nhà tái định cư, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết thành phố sẽ đầu tư từ nguồn ngân sách để cải tạo nâng cấp, bổ sung thiết bị PCCC đảm bảo tiêu chuẩn… Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cập nhật các chủ đầu tư vi phạm PCCC, nợ đọng thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, không cấp chủ trương đầu tư các dự án mới khi chưa khắc phục các lỗi cũ.

"Đối với các tòa nhà tái định cư lâu năm, TP Hà Nội có chủ trương sử dụng ngân sách thành phố cải tạo nâng cấp, bổ sung thiết bị PCCC đảm bảo tiêu chuẩn PCCC. Tôi yêu cầu Sở Xây dựng và Ban quản lý các công trình văn hóa xã hội, dân dụng triển khai sớm", ông Nguyễn Đức Chung nói.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, cho hay sau gần một năm đơn vị phát hiện, công khai danh sách 79 chung cư vi phạm các quy định về PCCC, có 41 công trình khắc phục vi phạm, được nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng. Trong số 38 chung cư còn vi phạm quy định về PCCC, có 26 tòa nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu...

Tại hội nghị, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho hay hệ thống PCCC tại hơn 100 tòa nhà tái định cư được xây dựng trước năm 2009, theo tiêu chuẩn cũ nên không đảm bảo theo quy định, tiêu chuẩn PCCC hiện hành. Để khắc phục vấn đề trên, công ty này đề xuất lập đề án bổ sung sửa chữa PCCC với kinh phí hơn 92 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng vừa ký văn gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công an đề nghị giảm bớt một số quy chuẩn về PCCC của 17 chung cư không có khả năng khắc phục trong danh sách được công bố.

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 29/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành chỉ thị về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM.

Nội dung chỉ thị quy rõ trách nhiệm chủ đầu tư các công trình, người đứng đầu sở ngành, quận huyện, các cơ quan đơn vị vận dụng cơ chế đặc thù của TP.HCM để chế tài mạnh các vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Theo chỉ thị, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC rà soát thống kê, đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng.

Qua đó công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập ban quản lý, ban quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn PCCC cũng như vi phạm trong đầu tư xây dựng.

Cảnh sát PCCC TP.HCM công bố danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D cho cư dân biết để phối hợp giám sát. Trong trường hợp cần thiết sẽ thông tin định kỳ tình trạng chung cư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, Sở Tư pháp tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục để tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm về PCCC kéo dài, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các chung cư chưa được nghiệm thu, hoàn công về PCCC và xây dựng mà đã có người ở.

Nếu cần thiết, áp dụng cơ chế đặc thù của TP.HCM để áp dụng chế tài ở mức cao hơn.

Cảnh sát PCCC TP.HCM cần đề xuất cập nhật, bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và PCCC cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay như: bố trí tầng lánh nạn đối với chung cư trên 10 tầng, bãi đỗ trực thăng đối với công trình từ 20 tầng trở lên...

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều tra lập danh sách nhà cao tầng, nhà ở chung cư có nguy cơ xảy ra cháy lớn, hậu quả thiệt hại nghiêm trọng để tập trung triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả về an toàn PCCC.

"Có thể vận dụng cơ chế đặc thù của TP.HCM, hoặc kiến nghị xử lý mạnh, thậm chí đóng cửa chung cư để khắc phục" - chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Tuấn Kiệt (t/h)