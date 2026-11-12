'Between Steps' kết thúc với tỷ lệ người xem cao nhất

Màn kết hợp của Kim So Hyun và Choo Young Woo giúp tác phẩm có cái kết đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ. Ngày 10/11, bộ phim truyền hình Between Steps chính thức phát sóng tập cuối, khép lại hành trình chinh phục khán giả sau thời gian lên sóng. Đáng chú ý, tác phẩm đã ghi nhận mức tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi ra mắt, tạo nên một cái kết trọn vẹn về mặt thành tích rating.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập cuối của Between Steps đạt rating trung bình toàn quốc 3,5%. Đây cũng là con số cao nhất mà bộ phim từng ghi nhận trong suốt thời gian phát sóng, đánh dấu kỷ lục cá nhân mới của tác phẩm.

'Between Steps' bất ngờ tăng rating ở chặng cuối, kết thúc đẹp sau hành trình phát sóng.

Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim vẫn được duy trì đến chặng cuối, đồng thời giúp Between Steps khép lại hành trình phát sóng bằng một tín hiệu tích cực. Trước đó, tác phẩm nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện tình cảm lãng mạn cùng màn kết hợp của hai diễn viên chính Kim So Hyun và Choo Young Woo.

Sự góp mặt của Kim So Hyun, nữ diễn viên vốn quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc, bên cạnh Choo Young Woo cũng là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý dành cho dự án. Cả hai mang đến câu chuyện tình cảm trên màn ảnh, tạo nên điểm nhấn cho bộ phim trong thời gian phát sóng.

Trong khi Between Steps kết thúc với thành tích cao nhất, một bộ phim khác của đài tvN là Love in Disguise vẫn duy trì phong độ tương đối ổn định. Theo Nielsen Korea, tác phẩm đạt rating trung bình toàn quốc 5,4%, không có nhiều biến động trước khi bước vào hai tuần phát sóng cuối cùng.

Màn kết hợp hoàn hảo của Kim So Hyun và Choo Young Woo trong phim Between Steps.

Như vậy, dù không tạo ra mức rating quá đột phá, Between Steps vẫn có thể xem là một trong những tác phẩm khép lại hành trình phát sóng với kết quả tích cực. Việc tập cuối đạt mức người xem cao nhất toàn bộ thời gian lên sóng phần nào cho thấy bộ phim đã giữ chân được khán giả đến những phút cuối cùng.

Với cột mốc 3,5% rating toàn quốc, Between Steps chính thức nói lời chia tay khán giả bằng thành tích tốt nhất của chính mình. Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với Kim So Hyun, Choo Young Woo cùng ê-kíp thực hiện bộ phim.