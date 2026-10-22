Betis toàn thắng, đứng ngang PSG, Real, Liverpool

Real Betis đang toàn thắng tại Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của nhạc trưởng Isco ở phút 59 là đủ để Real Betis đánh bại Feyenoord. Chiến thắng tối thiểu trên sân nhà Estadio La Cartuja giúp thầy trò Manuel Pellegrini duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận, sánh ngang với những đội bóng như Liverpool, Real Madrid, PSG hay Aston Villa.

Được chơi trên sân nhà, đại diện La Liga hoàn toàn áp đảo sau tiếng còi khai cuộc với lối chơi tấn công ào ạt, tung ra tới 23 pha dứt điểm suốt 90 phút. Ở chiều ngược lại, Feyenoord chủ yếu lùi sâu phòng ngự và cũng bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong hiệp một

Khác biệt của trận đấu cuối cùng được định đoạt ở phút 58, khi hậu vệ Jeremiah St. Juste bên phía Feyenoord để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Abde Ezzalzouli. Trên chấm 11 m, Isco không mắc sai lầm nào để đánh lừa thủ thành Tjark Ernst, mở tỷ số trận đấu.

Trong phần còn lại của hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật và nỗ lực vùng lên muộn màng của Feyenoord hoàn toàn bất lực khi chạm trán hàng thủ kỷ luật do Marc Bartra chỉ huy. Giành trọn vẹn 3 điểm, Real Betis tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League, kém các đội xếp trên ở hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt trận tiếp theo tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, thầy trò Pellegrini sẽ phải làm khách trên sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund vào ngày 5/11.

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