BESTie 'lội ngược dòng' sau 13 năm

Đĩa đơn Love Options năm 2013 của BESTie đã quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc sau 13 năm phát hành, nhờ vào sức hút của các video dạng ngắn (short-form video).

Đây là đĩa đơn kỹ thuật số thứ hai của nhóm, do Brave Brothers sản xuất. Khi mới ra mắt, ca khúc không đạt được thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng.

Trong vài tuần qua, các đoạn video sử dụng bài hát này đã lan truyền rộng rãi trên TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Số lượng bài đăng sử dụng âm thanh của ca khúc trên TikTok đã vượt mốc 100.000.

Bài hát hiện đứng đầu bảng xếp hạng Shazam tại Hàn Quốc và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng bài hát Shorts hằng ngày của YouTube Hàn Quốc, đồng thời xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Shorts hàng tuần. Ca khúc cũng đã lọt vào Top 100 của Apple Music Hàn Quốc và đứng thứ 101 trên Genie tính đến 9h tối ngày 22/9 (theo giờ Hàn Quốc).

Sự thăng hạng này diễn ra từ từ chứ không phải đột ngột. Bài hát xuất hiện trở lại trên bảng xếp hạng hằng ngày của Melon ở vị trí thứ 891 vào ngày 27/8 trước khi dần leo lên các thứ hạng cao hơn trong những tuần sau đó.

Sự đón nhận nồng nhiệt này không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Love Options đã đứng đầu bảng xếp hạng Shazam tại Việt Nam và góp mặt trong bảng xếp hạng của dịch vụ này tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Singapore.

BESTie ra mắt vào năm 2013 và tan rã vào năm 2018. Kể từ đó, Hyeyeon, U.JI, Dahye và Haeryung đã xác nhận sẽ tái hợp với tư cách là một nhóm gồm 4 thành viên. Đây sẽ là hoạt động nhóm đầu tiên của họ sau 8 năm.