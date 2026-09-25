BEST Cargo và chiến lược mở rộng hệ sinh thái logistics của BEST Inc. Việt Nam

BEST Cargo được thiết kế để xử lý các đơn hàng có trọng lượng lên tới 150 kg, hỗ trợ giao tận nơi trên phạm vi toàn quốc. Việc tích hợp vận chuyển hàng tiêu dùng thông thường và hàng hóa cồng kềnh trong cùng một hệ sinh thái logistics được kỳ vọng giúp các nhà bán hàng mở rộng danh mục sản phẩm, giảm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đội xe BEST Inc. kết nối vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc.

Từ chuyển phát nhanh đến bài toán hàng hóa cồng kềnh

Sự tăng trưởng của thương mại điện tử, mô hình bán hàng đa kênh và nhu cầu đưa hàng hóa đến nhiều địa phương khiến doanh nghiệp logistics phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán: tốc độ, năng lực xử lý, độ phủ mạng lưới và khả năng đáp ứng các loại hàng hóa khác nhau.

Tại các trung tâm phân loại quy mô hàng chục nghìn mét vuông của BEST Inc., bức tranh logistics thời thương mại điện tử hiện lên sống động: hàng trăm nghìn bưu kiện nối đuôi nhau trên hệ thống băng chuyền tự động, máy quét tia hồng ngoại đọc mã vạch trong vài mili giây để chia hàng về đúng chặng. Bối cảnh vận hành tự động hóa đó từ lâu đã là "xương sống" cho các đơn hàng chuyển phát nhanh siêu tốc.

Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng không còn dừng lại ở những gói quần áo, mỹ phẩm hay phụ kiện nhỏ gọn. Thị trường những năm gần đây ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vận chuyển các mặt hàng có kích thước và trọng lượng lớn: từ sản phẩm nội thất, thiết bị gia dụng, máy móc đến vật liệu và hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Lúc này, bài toán thực tế đặt ra cho cả người bán lẫn đơn vị vận chuyển đó là: Làm sao để một kiện hàng nặng cả trăm kg đi qua chuỗi cung ứng một cách tối ưu chi phí, an toàn và đồng bộ dữ liệu như một bưu kiện nhỏ?

Đây vốn là khoảng trống mà các mô hình chuyển phát nhanh truyền thống khó đáp ứng một cách tối ưu cả về chi phí lẫn năng lực vận hành. Trong bối cảnh đó, BEST Cargo ra đời như một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái của BEST Inc. Việt Nam. Dịch vụ chuyên biệt này cho phép xử lý các kiện hàng nặng lên tới 150 kg cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các nhà phân phối có đặc thù hàng hóa cồng kềnh.

Nếu dịch vụ Express truyền thống tập trung vào tốc độ xử lý thì BEST Cargo mở rộng năng lực sang nhóm hàng lớn hơn, giúp BEST Inc. tiếp cận trọn vẹn mọi nhu cầu vận tải phát sinh trên thị trường.

Mở rộng dịch vụ, nâng tầm độ sâu của hệ sinh thái

Chiến lược của BEST Inc. Việt Nam không nằm ở việc mở rộng quy mô một cách đơn lẻ, mà cốt lõi là tăng độ sâu và khả năng tích hợp của toàn hệ thống. Mạng lưới của tập đoàn được vận hành dựa trên "kiềng ba chân" vững chắc: Trung tâm phân loại tự động hóa hiện đại, các tuyến vận tải trục chính kết nối liên tỉnh và gần 1.000 bưu cục nhượng quyền trải dài trên toàn quốc. Khi tích hợp thêm mảng Cargo, doanh nghiệp không phải xây lại từ đầu mà tận dụng triệt để hạ tầng sẵn có để tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Đối với chủ bưu cục nhượng quyền, BEST Cargo giúp họ tối ưu hóa hiệu suất khai thác của mặt bằng kho bãi, phương tiện vận chuyển và nhân lực sẵn có. Bên cạnh nguồn đơn chuyển phát nhanh, bưu cục có thêm nguồn thu lớn từ các đơn hàng nặng, gia tăng biên lợi nhuận trên mỗi điểm phục vụ.

Nhân viên BEST Cargo vận hành hàng hóa cồng kềnh tại trung tâm phân loại.

Đối với chủ shop và doanh nghiệp, mọi nhu cầu giao nhận từ một món đồ nhỏ đến các mặt hàng trăm ký đều được quản lý đồng bộ trên một nền tảng công nghệ duy nhất. Doanh nghiệp không còn phải phân tán nguồn lực để làm việc với nhiều đơn vị vận tải khác nhau.

Thay vì nhìn Cargo như một dịch vụ độc lập, mô hình này có thể được xem như một phần trong chiến lược mở rộng từ giao hàng chặng cuối sang hệ sinh thái vận chuyển đa dạng hơn, trong đó mỗi dịch vụ đảm nhận một nhóm nhu cầu khác nhau nhưng cùng được kết nối bởi mạng lưới vận hành của BEST Inc.

Hạ tầng logistics tích hợp toàn diện, đi trước đón đầu mọi nhu cầu

Logistics hiện đại tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn "giao - nhận" đơn thuần trở thành mắt xích then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhu cầu thị trường phân hóa đòi hỏi giải pháp vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn: Đúng loại hàng - Đúng nhu cầu - Tối ưu chi phí.

Trong chiến lược mở rộng của BEST Inc. Việt Nam, BEST Cargo không đơn thuần là một dịch vụ bổ sung, mà là bước tiến chiến lược nhằm hoàn thiện năng lực phục vụ. Bằng việc làm chủ từ bưu kiện siêu tốc đến hàng hóa cồng kềnh, BEST Inc. đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hạ tầng logistics tích hợp, nơi mọi nhu cầu giao vận của cá nhân lẫn doanh nghiệp đều được giải quyết tối ưu trên cùng một hệ thống.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express trực thuộc BEST Inc. Việt Nam đã đạt độ phủ 100% toàn quốc với 40 trung tâm phân loại hàng hóa trải dài khắp cả nước có tổng diện tích hơn 100.000 m². Trong đó, Trung tâm phân loại tại Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn nhất của đơn vị tại Đông Nam Á. Hiện toàn hệ thống BEST Express có khả năng xử lý 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày và là đối tác chính thức của 3 nền tảng thương mại điện tử lớn.

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