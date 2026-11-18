Cuối ngày 16/11, Berkshire công bố danh mục đầu tư cổ phiếu quý III/2026, qua đó hé lộ những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động quản lý danh mục dưới thời CEO Greg Abel, người đang điều hành tập đoàn từng gắn liền với tên tuổi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Berkshire đặt cược lớn hơn vào thị trường nhà ở Mỹ

Đáng chú ý nhất trong danh mục quý III là Lennar. Berkshire hiện nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu doanh nghiệp xây dựng nhà ở này, với giá trị hơn 2 tỷ USD, gần gấp đôi lượng cổ phần trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Lãi suất vay thế chấp quanh mức 7% khiến nhiều người mua trì hoãn quyết định xuống tiền. Một báo cáo công bố tuần trước cho thấy doanh số bán nhà tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm.

Trước đó, hồ sơ công bố trong quý II cho thấy Berkshire cũng đã mua cổ phần tại D.R. Horton, một trong những doanh nghiệp xây dựng nhà ở lớn của Mỹ, sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Taylor Morrison. Các doanh nghiệp xây dựng nhà ở hiện cũng chịu sức ép từ chi phí vật liệu, nhiên liệu và nhân công tăng cao. Để kích thích nhu cầu và giải phóng hàng tồn kho, một số nhà xây dựng đang tăng các chương trình ưu đãi, thậm chí giảm giá tại một số thị trường.

Việc Berkshire đồng thời gia tăng khoản đầu tư vào các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thấy lĩnh vực này đang trở thành một điểm đáng chú ý trong danh mục của tập đoàn.

Berkshire giảm mạnh cổ phần tại Capital One

Trái ngược với động thái tại nhóm xây dựng nhà ở, Berkshire thu hẹp đáng kể một số khoản đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng. Trong quý III, tập đoàn giảm gần 62% lượng cổ phần tại Capital One Financial, đồng thời tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại Bank of America.

Động thái này tạo ra sự tương phản rõ rệt trong danh mục quý III, Berkshire gia tăng đầu tư vào các doanh nghiệp xây dựng nhà ở trong khi giảm mức độ tiếp xúc với một số ngân hàng lớn. Ngoài Lennar và nhóm ngân hàng, Berkshire còn tăng khoảng 12% lượng cổ phiếu nắm giữ tại Delta Air Lines và khoảng 3% tại Macy’s.

Phần lớn các vị thế lớn khác của tập đoàn được giữ nguyên, trong đó có những khoản đầu tư đáng kể vào Apple và Alphabet.

Theo quy định của cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ, các nhà đầu tư tổ chức sở hữu hơn 100 triệu USD chứng khoán phải công bố danh mục thông qua báo cáo 13F. Báo cáo này cho biết các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF mà tổ chức nắm giữ tại thời điểm cuối mỗi quý, qua đó cung cấp manh mối cho thị trường về hoạt động phân bổ vốn của các nhà đầu tư lớn. Danh mục quý III của Berkshire được công bố trong bối cảnh hoạt động đầu tư của tập đoàn tương đối trầm lắng trong năm nay, ngoại trừ khoản đầu tư 10 tỷ USD vào Alphabet và chương trình mua lại cổ phiếu quỹ. Diễn biến này khiến một bộ phận cổ đông tiếp tục đặt câu hỏi về định hướng quản lý danh mục dưới thời Greg Abel.

Warren Buffett hiện vẫn giữ vai trò Chủ tịch danh dự của Berkshire. Cũng trong ngày 16/11, ông công bố hoạt động quyên góp cổ phiếu thường niên nhân dịp Lễ Tạ ơn, trao tặng số cổ phiếu Berkshire trị giá gần 5,4 tỷ USD cho các quỹ từ thiện.