Berkshire Hathaway chi 9,6 tỷ USD mua lại cổ phiếu, lợi nhuận giảm 28%

Trong ngày 7/11, tập đoàn do tân CEO Greg Abel lãnh đạo cho biết đã đẩy mạnh chương trình mua lại cổ phiếu trong quý III, khi kết quả kinh doanh chịu sức ép, đặc biệt từ hoạt động bảo hiểm.

Berkshire Hathaway đã mua lại lượng cổ phiếu trị giá 9,6 tỷ USD trong quý III, tăng hơn gấp đôi so với mức 4,5 tỷ USD của quý II. Tính từ đầu năm, tập đoàn đã chi khoảng 14,4 tỷ USD cho hoạt động mua lại cổ phiếu.

Lợi nhuận hoạt động giảm gần 6%

Động thái tăng mạnh mua lại cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway suy giảm. Lợi nhuận hoạt động trong quý III đạt 12,705 tỷ USD, giảm 5,8% so với mức 13,485 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây là khoản lợi nhuận đến từ các doanh nghiệp do tập đoàn sở hữu toàn bộ, không bao gồm biến động từ danh mục đầu tư cổ phiếu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy yếu của mảng bảo hiểm. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm giảm 43%, xuống 1,352 tỷ USD, trong khi thu nhập đầu tư từ mảng này giảm 14%, còn 2,734 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, các lĩnh vực đường sắt, năng lượng và sản xuất đều ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận của Berkshire, bao gồm cả biến động từ danh mục đầu tư cổ phiếu quy mô lớn, cũng giảm 28% trong quý III, xuống 22,112 tỷ USD, so với 30,796 tỷ USD một năm trước. Trong đó, lãi từ hoạt động đầu tư giảm gần một nửa, còn 9,407 tỷ USD.

Cổ phiếu Berkshire vẫn vượt trội thị trường

Dù lợi nhuận suy giảm, cổ phiếu Berkshire gần đây vẫn diễn biến tích cực hơn thị trường chung, trong bối cảnh dòng tiền đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu loại A của Berkshire tăng hơn 12% trong một tháng qua, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 5,5% trong cùng khoảng thời gian.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Berkshire tăng 13%, vượt mức tăng 7,8% của S&P 500. Danh mục 5 khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire trong quý III không thay đổi, gồm Alphabet, American Express, Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Tiền mặt vẫn ở mức hơn 377 tỷ USD

Lượng tiền mặt Berkshire nắm giữ tiếp tục tăng trong quý III. Tập đoàn có 377,435 tỷ USD tiền mặt vào cuối quý, tăng 3% so với mức 365,514 tỷ USD cuối quý II. Tuy nhiên, nếu loại trừ lượng tiền mặt tại các mảng đường sắt và tiện ích, cùng các khoản phải trả liên quan đến tín phiếu Kho bạc Mỹ, lượng tiền mặt của Berkshire đạt khoảng 352,3 tỷ USD, giảm 1,9% so với quý trước.

Việc Berkshire đẩy mạnh mua lại cổ phiếu trong quý III diễn ra song song với việc tập đoàn tiếp tục duy trì lượng tiền mặt ở mức rất lớn. Trong khi kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của mảng bảo hiểm và biến động danh mục đầu tư, cổ phiếu Berkshire vẫn duy trì diễn biến tích cực hơn thị trường chung.