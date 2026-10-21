Bếp bệnh viện ở Mỹ bị đình chỉ sau khi phát hiện hơn 200 con gián

Sở Y tế Công cộng thành phố Chicago (CDPH) (Mỹ) ngày 16/10 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng tại khu bếp ăn của Trung tâm Y tế Advocate Illinois Masonic, thuộc khu Lakeview của thành phố.

Vụ việc trên bị các thanh tra viên y tế phanh phui sau khi tiến hành đợt kiểm tra đột xuất tại cơ sở y tế trên. Kết quả kiểm tra ghi nhận tới 200 con gián sống xuất hiện nhan nhản khắp khu vực bếp ăn của trung tâm, từ nơi chế biến thức ăn chính, khu nướng, khu rán ngập dầu, kho chứa đồ khô cho tới phòng van kỹ thuật và phòng rửa bát.

Đây là mật độ côn trùng khiến ngay cả những người làm công tác kiểm tra lâu năm cũng phải đánh giá ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng đối với một cơ sở y tế.

Hơn 200 con gián cùng nhớt đen trong máy làm đá bị phát hiện tại khu bếp của Trung tâm Y tế Advocate Illinois Masonic, thuộc khu Lakeview của thành phố Chicago. Ảnh: NBC Chicago

Không dừng lại ở đó, đoàn thanh tra còn phát hiện một lớp nhớt đen bám dày đặc trong máy làm đá, thậm chí rỉ giọt xuống số đá lạnh dùng cho người bệnh. Toàn bộ thiết bị nấu nướng, tường, sàn, cùng các kệ để đồ đều dính đầy dầu mỡ nhầy nhụa, trong khi dụng cụ mở hộp vẫn vương vãi thức ăn thừa từ trước.

Hàng loạt thiếu sót khác cũng bị phơi bày, như dụng cụ bếp cất giữ sai quy định, thùng đựng sữa bị tận dụng làm kệ để đồ, gioăng cửa tủ lạnh rách nát cùng phần gạch lát sàn bong tróc. Thậm chí, hệ thống đường ống nước tại đây cũng gặp sự cố rò rỉ kéo dài, tạo môi trường ẩm thấp thuận lợi cho côn trùng sinh sôi.

Điều đáng nói là phần lớn các vi phạm trên không phải mới phát sinh, mà từng bị ghi nhận trong đợt kiểm tra tại Advocate Illinois Masonic diễn ra từ 6 tháng trước. Khi đó, đoàn thanh tra đã phát hiện gián chết bên dưới giá để đồ cùng tình trạng bám bẩn bừa bãi, song ban quản lý trung tâm đã phớt lờ và không hề khắc phục.

Việc tái phạm lỗi cũ, kết hợp với thảm họa vệ sinh trong máy làm đá, khiến trung tâm Advocate Illinois Masonic phải nhận các quyết định xử phạt nặng nề. CDPH đã quyết định đình chỉ giấy phép hoạt động của căng-tin tại cơ sở này nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian gián đoạn, nguồn cung cấp suất ăn cho bệnh nhân được chuyển sang một đơn vị thay thế đã qua kiểm định an toàn.

Phản hồi các hãng truyền thông địa phương, đại diện của Advocate Illinois Masonic cùng đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho căng-tin của trung tâm khẳng định họ đang rà soát toàn diện, và phối hợp khắc phục triệt để mọi vấn đề theo yêu cầu từ cơ quan chức năng để sớm đưa khu bếp hoạt động trở lại.

Dẫu vậy, thời gian mở cửa tiếp theo vẫn chưa được ấn định cụ thể. Sự việc để lại bài học đắt giá về sự cẩu thả trong công tác vệ sinh tại các môi trường đòi hỏi tiêu chuẩn tiệt trùng tuyệt đối như bệnh viện.